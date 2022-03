annonse

annonse

Men det er ingen meldinger om økt radioaktivitet etter brann, ifølge IAEA.

Kjernekraftverket Zaporizjzja i byen Enerhodarer begynte å brenne etter angrep fra russiske styrker. Brannmannskapene ble beskutt.

Det internasjonale atomenergibyrået IAEA sier de har vært i kontakt med ukrainske myndigheter, og det ikke er målt radioaktivitet etter brannen.

annonse

Byens ordfører sier til Reuters at brannen brøt ut etter artilleriild. Kjernekraftverket er Europas største, og står for rundt en femdel av Ukrainas kraftproduksjon.

Ukrainas president anklager Russland for «atomterror»

Etter angrepet mot det store kjernekraftverket Zaporizjzja. Han sier Russland synes å ville «gjenta» Tsjernobyl-katastrofen.

annonse

– Intet annet land enn Russland har noensinne åpnet ild mot atomreaktorer. Dette er den første gangen i vår historie, i menneskehetens historie. Terroriststaten har nå måttet ty til atomterror, sier Zelenskyj i en videomelding.

❗️❗️Judging by the video from the scene, an administrative building is on fire at the #Zaporizhzhia NPP as a result of shelling. However, the reactors are very close to the shelling site. The shelling continues. pic.twitter.com/CCZiKgclIw — NEXTA (@nexta_tv) March 4, 2022

У результаті обстрілів російських окупантів на Запорізькій АЕС виникла пожежа. Дивіться, як це було pic.twitter.com/WauO63LdN9 — hromadske (@HromadskeUA) March 4, 2022

Det internasjonale atomenergibyrået IAEA har krevd at Russland stanser krigshandlinger ved Ukrainas atomkraftverk.

#Ukraine: IAEA is aware of reports of shelling at #Zaporizhzhia Nuclear Power Plant (NPP), in contact with Ukrainian authorities about situation. — IAEA – International Atomic Energy Agency (@iaeaorg) March 4, 2022

Les også: Realpolitisk logikk er endret: Ukrainerne må gis den hjelpen som trengs for å drive Putin ut (+)

Kraftverket og byen ligger sør i Ukraina ved elva Dnipro, om lag 220 km nordøst for Kherson, som Russland erobret onsdag.

I en video britiske The Telegraph har lagt ut på YouTube kan man se ukrainere forsøke å blokkere veien inn til atomkraftverket.

annonse

Utenriksminister Dmytro Kuleba ba de russiske styrkene om å stanse skytingen.

– Den russiske hæren skyter fra alle kanter mot Zaporizjzja-kraftverket, det største atomkraftverket i Europa. Brann har allerede brutt ut. Hvis det eksploderer, vil det være ti ganger større enn Tsjernobyl! Russerne må straks stoppe ildgivningen og tillate brannmenn å etablere en sikkerhetssone, skriver Kuleba på Twitter.

Russian army is firing from all sides upon Zaporizhzhia NPP, the largest nuclear power plant in Europe. Fire has already broke out. If it blows up, it will be 10 times larger than Chornobyl! Russians must IMMEDIATELY cease the fire, allow firefighters, establish a security zone! — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 4, 2022

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474