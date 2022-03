annonse

Kan delta i presidentvalget.

De franske presidentkandidatene Marine Le Pen og Eric Zemmour har klart å skrape sammen nok støtte fra andre folkevalgte embetsmenn til at de kan stille som kandidater i det kommende presidentvalget i Frankrike.

Etter en turbulent tid preget av usikkerhet rundt de to høyreorienterte profilenes kandidaturer, har de nå begge klart å skaffe seg støtte fra 500 embetsmenn hver for seg, som må til for å kunne stille som presidentkandidat, bare noen dager før fristen. Det skriver avisen Le Monde.

Til tross for at de begge har gjort det sterkt på meningsmålingene, har de slitt med å fremskaffe de nødvendige signaturene. Le Pen gikk til og med til det drastiske skrittet å suspendere sitt kandidatur i påvente av fremskaffelse av de nødvendige signaturene.

– Varme gratulasjoner til våre aktivister som utrettelig har søkt sponsorer med målbevissthet og overbevisning, skriver Le Pen på Twitter som respons på nyheten.

Også Eric Zemmour uttrykker lettelse over nyheten i sosiale medier.

– Jeg har fått til dette uten hjelp utenfra, hevder han.

Til tross for omfattende demonstrasjoner og protester under Macrons tid som president, blant annet i forbindelse med Gule vester-opprøret, ligger han ifølge meningsmålingene an til å bli kandidaten med høyest oppslutning i presidentvalgets første runde. Han ligger på rundt 28 prosent på disse målingene.

Presidentvalgets første valgrunde finner sted 10. april i år.

