Nato kommer ikke til å gripe inn militært for å stanse de russiske angrepene mot Ukraina sier generalsekretær Jens Stoltenberg.

– Dette er Putins krig, sa Stoltenberg som fredag inviterte Nato-landenes utenriksministre for å diskutere krigen som raser på forsvarsalliansens dørstokk.

Volodymyr Zelenskyj ba samme dag Nato om å opprette en flyforbudssone over landet, men vant ikke gehør.

– Vi har et ansvar som Nato-allierte for å hindre at denne krigen eskalerer utenfor Ukraina, for det vil bli enda farligere og ødeleggende og forårsake enda mer menneskelig lidelse, sa Stoltenberg på pressekonferansen etter møtet i Brussel.

Den eneste måten å håndheve et flyforbud over Ukraina på, vil være å sende kampfly. Det vil kunne kaste store deler av Europa ut i krig, advarte han.

– Vi kommer derfor ikke til å rykke inn i Ukraina, hverken på bakken eller i luften, slo Stoltenberg fast.

Sjokkert

Natt til fredag raste det kamper ved atomkraftverket i Zaporizjzja sør i Ukraina, der det oppsto brann i en bygning. Brannen ble slukket, og kamphandlingene førte ifølge Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) ikke til radioaktive utslipp. Reaksjonene er likevel sterke.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) ga uttrykk for sjokk over meldingene om angrepet på atomkraftverket.

– Dette har sjokkert en hel verden. Vi har sterke minner fra ulykken ved Tsjernobyl i sin tid, sa hun før utenriksministermøtet i Brussel.

Etter møtet understreket Huitfeldt i likhet med Stoltenberg viktigheten av å forhindre at krigen eskalerer.

– Det var en sterk appell om ikke å eskalere situasjonen og bidra til mer spenning. Da kan det bli mye farligere. Nå må vi unngå misforståelser, samtidig som vi viser solidaritet med Ukraina, sa hun.

