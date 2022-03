annonse

Blant flere nye og imponerende russiske «supervåpen», skiller spesielt ett seg ut: Den kjernefysiske mega-torpedoen «Poseidon», som er unik i verdenshistorien.

I det Russland har økt spenningen ytterligere vis-à-vis vestmaktene ved å sette sine atomstyrker i høyere beredskap, ser Naval News nærmere på et av Kreml mest kontroversielle kjernefysiske våpen: «Poseidon».

Det anses som lite sannsynlig at «Poseidon» har blitt utplassert og gjort operasjonelt under krigen i Ukraina. Våpensystemet er ennå ikke klart, men det vekker likevel bekymring med tanke på kjernefysisk balanse og stabilitet i nær fremtid. Det endrer formen til «kjernefysisk avskrekking» og vil bli et av Russlands mest fryktede våpen i det 21. århundret.

Spesifikasjonene

«Poseidon» kan defineres som en «interkontinental atomdrevet autonom atomvåpentorpedo». Det er en gigantisk torpedo som kan ramme og ødelegge kystbyer med en enormt ødeleggende kraft. Sammenlignet med et interkontinentalt ballistisk missil (ICBM) er våpensystemet veldig tregt, men også muligens umulig å stoppe.

Megatorpedoen forventede hastighet, rundt 70 knop, er rask nok til å gjøre den umulig å ta ut for eksisterende torpedoer. Operasjonsdybden, kanskje så dypt som 1000 meter, gjør at den uansett er utenfor rekkevidden til eksisterende torpedoer. Vestlige militære planleggere må derfor utvikle nye våpen for å potensielt kunne avskjære «Poseidon», som vil krever mye tid og investeringer.

En atomreaktor gir «Poseiden» i hovedsak ubegrenset rekkevidde, som gir nye nivåer av operasjonell fleksibilitet – spesielt med tanke på avfyringsfrihet og tilgjengeligheten av militære mål. Selv om våpensystemet er begrenset til å ta ut sjø- eller kystmål, som New York eller Los Angeles, kan det avfyres fra trygge avstander under beskyttelsen til isen på Nordpolen, eller fra kystfarvann nært målet.

Selv om våpenet er stort, med en vekt anslått til rundt 100 tonn, er det fortsatt lite i forhold til atomubåtstandarder. Den lille diameteren til «Poseidon» ser likevel ikke ut til å tilrettelegge for betydelig støydemping, så mega-torpedoen vil ikke ha spesielle stealth-egenskaper. I tillegg er det minimal skjerming av radioaktivitet, som gjør at «Poseiden» etterlater radioaktive spor, som kan bidra til å gjøre det enklere å spore den for Russlands rivaler.

«Flerrollesystem»

Russland fastholder også at Poseidon kan brukes som et taktisk atomvåpen mot krigsskip av høy verdi, som for eksempel amerikanske hangarskip. Denne rollen er vanskeligere å rasjonalisere enn en kjernefysisk avskrekkingsrolle, men fortsatt et konstant tema blant maritime krigseksperter.

Helt siden våpensystemet først ble avdukket i november 2015 – da kjent som «Status-6» – har det blitt beskrevet som et «flerrollesystem» av Russland.

