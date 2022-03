annonse

annonse

Ved minst tre anledninger har Russland brukt klasebomber mot boligområder i Ukrainas nest største by Kharkiv, ifølge Human Rights Watch (HRW).

De aktuelle angrepene skjedde 28. februar og skal ha kostet minst tre sivile livet, ifølge menneskerettsorganisasjonen.

HRW har intervjuet to øyenvitner og analysert 40 videoer og bilder fra stedet. De konkluderer med at de russiske styrkene benyttet Smertsj-raketter av typen 9M55K, som sprer et stort antall sprengladninger over et større område når de treffer.

annonse

Mange av sprengladningene blir ofte liggende ueksplodert på bakken, og kan ta liv dersom de berøres senere. Barn blir ofte ofre etter å ha plukket opp slike sprengladninger.

– Kharkiv er under nådeløse angrep fra russiske styrker og sivile gjemmer seg i kjellere, sier lederen for HRWs våpenavdeling Steve Goose.

– Å benytte klaseammunisjon i befolkede områder viser total mangel på respekt for folks liv, sier han.

annonse

HRW påpeker at bruk av våpen som rammer tilfeldig er forbudt i henhold til krigens folkerett, og kan være en krigsforbrytelse.

Russisk bruk av klasevåpen

Amnesty International har tidligere dokumentert bruk av klasevåpen i et russisk angrep mot en barnehage der sivile hadde søkt tilflukt i Okhtyrka i Ukraina. Tre mennesker ble drept i dette angrepet, der det ble benyttet en 220 mm Uragan-rakett.

Human Rights Watch har tidligere dokumentert russisk bruk av klasevåpen under et angrep som rammet et sykehus i Vuhledar øst i Ukraina, der fire sivile ble drept og ti såret.

Journalistkollektivet Bellingcat har dessuten innhentet informasjon om mulig bruk av klasevåpen. De konkluderer med at slike våpen ser ut til å være brukt gjentatte ganger mot mål i Kharkiv.

– Man kan ikke rettferdiggjøre bruk av klasevåpen i befolkede områder, slo Amnestys generalsekretær Agnès Callamard fast tidligere i uka.

Kreml nekter

President Vladimir Putins talsmann Dmitrij Peskov nektet tidligere denne uken for at Russland benytter klasevåpen i Ukraina, og han avviste også at sivile mål blir angrepet.

– Russiske styrker gjennomfører ingen angrep mot sivil infrastruktur eller boligområder, sa han.

Ikke ratifisert konvensjon

Til sammen 110 land har ratifisert den internasjonale konvensjonen som forbyr all produksjon og bruk av klasevåpen. Denne konvensjonen tok Norge, med daværende utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap), initiativ til i 2007.

annonse

Hverken Russland eller Ukraina har ratifisert konvensjonen, noe heller ikke land som USA og Kina har gjort.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474