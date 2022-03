annonse

«Vi endrer navn på Drammensveien fra Solli plass til Bygdøy allé (gjennom Skillebekk og Skarpsno) til Ukrainas gate».

Slik lyder forslaget fra MDG. Tirsdag skal Frogner bydelsutvalg i Oslo stemme over om deler av Drammensveien, der Russlands ambassade ligger, skal få det nye navnet «Ukrainas gate». Det dreier seg om ca. 1,5 kilometer av gaten.

– Forslaget ble positivt mottatt av alle i utvalgsmøtet denne uken. Nå skal de andre partiene diskutere forslaget, og vi håper at flest mulig vil stille seg bak det, sier gruppeleder for MDG i bydelsutvalget, Maja C. Rynning til Aftenposten.

Om forslaget blir vedtatt, vil adressen og gateskiltet på gjerdet til den russiske ambassaden i Oslo endres fra Drammensveien 74 til Ukrainas gate.

I kommunens regelverk for endring av gatenavn står det at «Endring av navn … må bare foretas der eksisterende navn innebærer betydelig praktisk ulempe». Dette er et av de praktiske spørsmålene som må avklares, skriver avisen.

– Om det er teknisk mulig, vet vi enda ikke. Men jeg regner med at utvalget går inn for at man skal kalle det for Ukrainas gate, så får man ta teknikaliteter forbundet med en navneendring opp etterpå, sier bydelsrepresentant Karin Beate Theodorsen (SV).

