annonse

annonse

Senator Lindsey Graham (R., SC) gjentok fredag ​​sin oppfordring til det russiske folket om å myrde eller styrte Russlands president Vladimir Putin. Han får lite støtte fra politiske kollegaer og ei heller fra Dert hvite hus.

«Det er ikke holdningen til USAs regjering og absolutt ikke en uttalelse du vil høre komme fra munnen til noen som jobber i denne administrasjonen,» sa pressesekretær i Det hvite hus, Jen Psaki, fredag.

Det var under et intervju med Sean Hannity på Fox News torsdag at senator Graham etterlyste et attentat mot Putin. Han gjentok senere kommentaren på Twitter, og refererte til både svikeren til Julius Caesar og arkitekten bak et mislykket komplott fra 1944 for å drepe Adolf Hitler.

annonse

«Finnes det en Brutus i Russland? Finnes det en mer vellykket oberst Stauffenberg i det russiske militæret?» spurte han. «Den eneste måten dette ender på er at noen i Russland tar denne fyren ut. Du ville gjort ditt land – og verden – en stor tjeneste.»

Is there a Brutus in Russia? Is there a more successful Colonel Stauffenberg in the Russian military?

The only way this ends is for somebody in Russia to take this guy out.

You would be doing your country – and the world – a great service.

— Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) March 4, 2022