«Siste nytt: Enhver kvinne i livet ditt har nå minimum en liten crush på Volodymyr Zelenskyj og det er absolutt ingenting du kan gjøre med det».

Dette erklærte doktorgradsstudent Emma Salisbury (33) fra London på Twitter 27. februar.

Salisburys Twitter-post gikk snart viralt, og etter fire dager hadde den fått 226.000 liker og 21.100 retweets, og blitt sitert 14.100 ganger. Det fremgår også av responsen på posten at det ikke bare er kvinner som lar seg imponere av Zelenskyj.

BREAKING: every woman in your life now has at least a small crush on Volodymyr Zelenskyy and there’s absolutely nothing you can do about it

— Emma Salisbury (@salisbot) February 27, 2022