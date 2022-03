annonse

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj er skuffet over at Nato avfeier muligheten for en flyforbudssone over landet hans. De fleste eksperter er enige om at en slik sone ville medført at Nato måtte skyte ned russiske fly.

Det kunne igjen startet en krig mellom Nato og Russland. Begge har atomvåpen.

– Selv om de vet at nye luftangrep og dødsfall er uunngåelig, velger Nato å ikke stenge luftrommet over Ukraina, sier Zelenskyj i en video publisert av presidentens kontor.

– I dag ga alliansens ledelse grønt lys til ytterligere bombing av ukrainske byer og landsbyer, ved å nekte å innføre en flyforbudssone, fortsetter han ifølge NTB.

Tidligere fredag advarte Natos generalsekretær Jens Stoltenberg om følgene av en slik flyforbudssone.

Den eneste måten å håndheve et flyforbud over Ukraina på, vil være å sende kampfly. Det vil kunne kaste store deler av Europa ut i krig, advarte han.

– Vi kommer derfor ikke til å rykke inn i Ukraina, verken på bakken eller i lufta, slo Stoltenberg fast.

