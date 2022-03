annonse

annonse

Under et besøk på Grønland skal Danmarks statsminister Mette Frederiksen komme med en unnskyldning for behandlingen av 22 grønlandske barn på 50-tallet, ifølge NTB.

De 22 barna i alderen fire til ni år ble i 1951 sendt til Danmark, og de seks gjenlevende av dem skal være til stede under arrangementet onsdag der Frederiksen skal komme med en unnskyldning på vegne av nasjonen.

I 2020 kom det en rapport om hvordan barna ble ført til Danmark og for å være del av et eksperiment – de skulle lære dansk med hensikt å skape en dansktalende elite som skulle komme Grønlands utvikling til gode. Siden ble barna plassert på et barnehjem i Nuuk med forbud mot å snakke morsmålet.

annonse

Rapporten fant at for omtrent halvparten av barna var overgrep, psykiske lidelser, sykehusinnleggelser og selvmordsforsøk gjentakende hendelser i deres senere liv.

Frederiksen ga innledningsvis en unnskyldning da rapporten kom.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474