annonse

annonse

Mange tusen nordmenn har fulgt den tidligere dekkongen Tommy Sharif (46) gjennom Facebook på hans reise ned til og hjem fra Ukraina. Lørdag kom han tilbake til Norge med en buss full av ukrainske kvinner og barn.

Sharif er født i Norge og faren var en av de første pakistanerne som kom, allerede i 1969. Han bygget opp en stor dekkbedrift, men gikk konkurs i 2015 med stor gjeld. Han ble senere dømt for skatteundragelse og regnskapsrot.

I den senere tiden har Sharif markert seg på sosiale medier der han har fått en stor skare følgere. I 2020 ble han dømt til å betale Stormberg-eier Steinar Olsen 120.000 for såkalt netthets.

annonse

Les også: Tommy Sharif hardt ut mot Abid Raja: – Bør vi i Norge bytte deg ut? Eller skal du begynne å lytte til folk?

For fem dager siden satte Sharif kursen sørover i en buss. Planen var å dra til grensen mellom Polen og Ukraina og hjelpe flyktninger til Norge. Men de endte med å ta seg helt inn til Lviv, som ligger en time inn i Ukraina fra grensen. Lørdag 5. mars kom de tilbake til Norge med 29 kvinner og barn.

– Jobben er utført, nå har jeg overlatt ansvaret til de norske myndighetene, skriver Sharif i en oppdatering på Facebook. Han blir også personlig og skriver; «I livet mitt har jeg gjort masse krumspring. Jeg har vært med på en rekke TV programmer, gått konkurs, vært i fengsel og masse annet.»

annonse

– Reisen til Ukraina kommer til å prege meg resten av livet. Når jeg snur meg rundt og ser bakover i bussen på disse vakre barna som for noen dager siden var midt i en krigssone og nå i sikkerhet så kan jeg hulke innvendig. Jeg gjør det ikke, for jeg ønsker å fremstå som en sterk person, skriver han.

Flyktningene ble satt av på Nasjonalt ankomstsenter på Råde for prosessering. Fredag kunngjorde regjeringen at de har åpnet for kollektiv beskyttelse for alle fra Ukraina.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474