En professor tror at politikere har utviklet sin egen stammekultur, og vil bringe sosialantropologer på banen. Sløseriombudsmannen liker ideen, men han er som vanlig bekymret for kostnadene.

– Sett et kobbel med sosialantropologer på å granske Stortingets kultur. Se bort fra Stortingets tradisjonelle uvilje mot å bli gransket av andre enn seg selv. Bare få inn en gjeng med sosialantropologer og gjør det så raskt som mulig, skriver Bjørn Kvalsvik Nicolaysen, professor ved Universitetet i Stavanger i Nettavisen, og det er særlig ukulturen han vil undersøke:

– Det er min oppfatning at vi ikke kan ta det så tungt at den ene tidligere velrennomerte og som-vi-trudde-var-pålitelige stortingsrepresentanten og statssekretæren og ministeren etter den andre vert avslørt som skatteunndragere i større eller mindre grad, dokumentfalskere og generelt sett noen luringer når det gjeld å tjene litt ekstra på si.

Professoren mener vi må slutte å oppfatte dette som moralske mangler. De har blitt en stamme, forteller han, og sier at det er vel ingen som innbiller seg at den ene politikeren etter den andre har funnet på disse triksene helt alene.

Sløseriombudsmannen liker ideen

Sløseriombudsmannen sier til Resett at han synes dette er en god ide og ser frem til å lese den rapporten. Han hevder at mange stortingspolitikere har gjort mye dumt rundt denne tematikken nå – men problemet er nok ikke mangel på intelligens, tror han, og sier at da er det interessant å se på hva annet det er som får folk til å jukse så åpenlyst.

Sløseriombudsmannen eller Are Søberg som han heter, mener at enten kan det være folk med en spesiell type moral som trekkes til politikken, eller så kan det være noe med kulturen blant toppolitikere som kverner i stykker respekten for skattebetalerne år for år.

– Kanskje kan dette prosjektet svare på noe av dette?, undrer Søberg, og legger inn en demper:

– Men, la oss holde litt tilbake på den ideen om bygge opp en stor og dyr kommisjon her!

