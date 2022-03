annonse

Alpinisten Kjetil Jansrud (36) satte karrierepunktum da han kjørte ned til enorm jubel i Kvitfjell. Han vil ta ordentlig farvel og dropper søndagens super-G.

Med omkring 10.000 tilskuere og et Kvitfjell i kjempeform var rammen den beste rundt Jansruds farvel med sporten han har preget i lang, lang tid. Det er ti år siden han tok sin første av totalt elleve pallplasser i Kvitfjell.

Lørdag gikk det ikke like fort som det har gjort før. Vinstra-alpinisten tapte en del tid nedover og kom i mål 3,46 sekunder bak teten. Da lå han foreløpig på 29.-plass.

Like etter at Jansrud var kommet i mål, la arrangøren inn en pause slik at han kunne hylles skikkelig. Alpinveteranen bøyde seg ned og kysset snøen i målområdet før han ble tatt imot med blomster og klemmer.

Jansrud tok sin første pallplass i verdenscupen i Adelboden i 2009. Siden har han vært på seierspallen 54 ganger til. 23 renn har han vunnet, hele sju av dem i Kvitfjell.

– Jeg skal ta meg god tid i målområdet og nyte den dagen, rett og slett, sa Jansrud til NTB foran den vemodige avslutningsdagen.

Dropper søndag

Lagkamerat Aleksander Aamodt Kilde blir berørt av å innse at det er slutt for Jansrud.

– Det er en legende som gir seg i dag, og det er fantastisk for meg å få være med på dette. Jeg håper at Kvitfjell bare bærer ham nedover løypa, uansett hvordan det går. Han fortjener alle mulig honnør, og han skal hylles i dag, det er helt sikkert, sa Kilde til NTB etter å ha gjennomført sitt renn.

– Vi takker av en av de største vi har hatt. Alle liker Kjetil, sier alpinistenes sportssjef Claus Ryste til NTB.

Nå er det over for 36-åringen. Det er super-G-renn i Kvitfjell søndag, men lørdag var en bedre måte å gi seg på, ifølge ham selv. Det er en krevende disiplin for kneet som ikke er helt der det skal være – i tillegg til:

– Søndag er avreisedag for de fleste som er her av landslag og ikke bare dem som kommer for å se på. Hvis jeg skal få anledning til å takke av mine konkurrenter og dem jeg har kjørt med i mange år, er lørdag en fin måte å gjøre det på. Man kan treffes på hotellet på kvelden og sånne ting, forklarer Jansrud.

Mer hyllest

Jansrud kan se tilbake på en karriere som har gitt ham fem OL-deltakelser. Ett gull har det blitt i lekene i tillegg til to sølv og to bronse. Til årets Beijing-OL kom han inn som en stor overraskelse etter skaden i Beaver Creek i desember. Da ble det estimert seks til ni måneder på sidelinjen og operasjon, men operasjonen ble utsatt, og båndene i kneet grodde nok til at han ble OL-klar.

Fredagens overraskende vinner Cameron Alexander er full av lovord om Jansrud.

– Han er alt man har lyst til å være. Resultatene og hvordan han er som person, sier 24-åringen til NTB og nevner Aksel Lund Svindal og Kilde i samme slengen.

– Alle de er personer man ser opp til, og man vil opp til det nivået, sier Alexander.

