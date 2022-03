annonse

Det likte treneren dårlig.

Chelsea-fansen sang navnet til Chelseas russiske eier Roman Abramovitsj under markeringen til støtte for Ukraina før kampen mot Burnley lørdag.

Chelsea vant kampen 4-0, men trener Thomas Tuchel reagerte etter kampen.

Denne helgen skal det i alle kampene i Premier League klappes i ett minutt til støtte for Ukraina. Under markeringen før Chelseas kamp mot Burnley, sang Chelsea-fansen for Roman Abramovitsj og ropte ut navnet hans.

Mange andre på sosiale medier har også reagert. «Motbydelig,» skrives det blant annet.

Abramovitsj oppfattes som en russiske oligark og medspiller til Vladimir Putin. Han kjøpte Chelsea i 2003 og har ved å spytte inn mangfoldige millioner i klubben gjort London-laget til en av verdens største klubber.

Dette har fansen satt pris på og det gjenspeilte seg på tribunene.

– Dette er ikke tidspunktet å gjøre dette. Hvis vi skal vise solidaritet, må vi gjøre det sammen. Det er ikke et øyeblikk for å komme med andre meldinger. Det er et øyeblikk for å vise respekt. Fansen må forplikte seg til minuttet med applaus, sa Tuchel på pressekonferansen etter kampen.

"It was not the moment to do this."

Chelsea boss Thomas Tuchel has reacted to Chelsea fans singing Roman Abramovich's name during Ukraine applause. pic.twitter.com/6uXhM5dNQp

— Sky Sports News (@SkySportsNews) March 5, 2022