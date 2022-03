annonse

annonse

Den politiske journalisten, forfatteren og samfunnsdebattanten Eric Zemmour entret den franske valgkampen høst 2021, først som uoffisiell presidentkandidat med økende oppslutning som tvang innvandring frem som et hovedtema i valgkampdebatten, deretter som offisiell kandidat med et tydelig program.

I denne artikkelen vil Resett gjennomgå Zemmours standpunkter og oppslutning, hans rolle i fransk samfunnsliv de siste tiårene, og politikken han trolig vil gjennomføre dersom han blir Frankrikes president etter valget i april.

Eric Zemmour ble født i trange kår i en av Paris’ forsteder i 1958 som sønn av innvandrere fra Algerie, nærmere bestemt jødiske berbere. Han er utdannet ved Sciences Po, en av de mest prestisjefylte høyere utdannelsesinstitusjonene i Frankrike. Han begynte sin journalistiske karriere i Le Quotidien de Paris og gikk senere over til Le Figaro, Frankrikes svar på Aftenposten.

annonse

Det er særlig etter at han ble vert og kronikør i debattprogrammer på TV på 2000-tallet at han ble kjent og begynte å tiltrekke seg et stort publikum. Programmene han deltok i fikk rekordhøye seertall. Fra 2019 kunne man se ham på CNews, Frankrikes svar på Fox News, alle hverdager fra kl. 19 til 20 sammen med journalist Christine Kelly i programmet Face à l’info. CNews tredoblet antall seere første gang programmet ble vist, og det har nå tidobbelt så mange seere som i begynnelsen, ifølge Kelly.

Forfatterskap

Eric Zemmour har skrevet rundt 15 bøker om fransk politikk, historie og samfunn, hvorav mange har blitt bestselgere. Det første kjønn (2006) kritiserer feminiseringen av samfunnet og utviskningen av kjønnsforskjeller. I Det franske selvmord (2014), som har solgt over en halv million eksemplarer og vunnet Combourg Chateaubriand-prisen, argumenterer han for at sekstiåttergenerasjonens progressive ideologi har ødelagt det franske samfunnet og svekket nasjonalstaten. Han anklager landets eliter for å ha ofret nasjonal selvråderett på alle felt: innvandring, økonomi, kultur, sosiale spørsmål og familien. Fransk skjebne (2018) inneholder refleksjoner rundt Frankrikes historie, og i Frankrike har ikke sagt sitt siste ord (september 2021) legger han frem sitt syn på Frankrikes nåværende politiske, sosiale og økonomiske tilstand og foreslår løsninger.

Boken og turneen han la ut på i forbindelse med dens lansering i høst, ble sett på som innledningen til en presidentkampanje. Zemmour tiltrakk store folkemengder til sine møter. Noen kom for å høre ham snakke om boken, andre for å lytte til en mulig presidentkandidat. Han ble tatt med i nasjonale meningsmålinger knyttet til presidentvalget selv om han ikke var offisiell kandidat og steg fra 5 til 17 prosent i løpet av høsten, en oppslutning som kunne ta ham til andre valgomgang 24. april. Gjør han det, vil han etter alle solemerker møte sittende president Emmanuel Macron. Da Zemmour kunngjorde sitt kandidatur 30. november, hadde han allerede vært ansett som presidentkandidat en god stund av de fleste journalister og vanlige franskmenn.

annonse

5. desember lanserte han partiet Reconquête («Gjenerobring»), som fikk 100 000 medlemmer etter to måneder og en uke. Til sammenligning hadde Macrons parti 80 000 medlemmer seks måneder etter at det ble stiftet i april 2016.

Innvandring er hovedsak

Eric Zemmours hovedparole i valgkampen er å stoppe «Den store utskiftningen», et uttrykk som beskriver de pågående demografiske endringene som en utskiftning av det franske folket med andre folkeslag. Uttrykket er svært omstridt – ikke engang Marine Le Pen vil ta det i sin munn – men Zemmour mener det er observerbar virkelighet at det som foregår i Frankrike er en befolkningsutskiftning.

Han insisterer på at det franske folket allerede er skiftet ut i flere områder i landet der etniske franskmenn har blitt en minoritet, med referanse til offisiell statistikk som dokumenterer at mellom 70 og 84 prosent av innbyggerne under 18 år i flere av Paris’ forsteder har ikke-europeisk bakgrunn.

Meningsmålinger viser at et flertall av Frankrikes befolkning langt på vei deler Zemmours forståelse av situasjonen. I en måling fra Harris Interactive sier 61 prosent at de tror «Den store utskiftningen» kommer til å finne sted i Frankrike, og 67 prosent svarer at fenomenet bekymrer dem. I en annen måling fra IFOP sier 50 prosent seg enige i Zemmours påstand «det finnes et folk som erstatter et annet … som gjør landet mer likt den tredje verden med … en islamsk sivilisasjon som erstatter et folk som fra 1 500 år bakover i tid nedstammer fra en kristen og gresk-romersk sivilisasjon».

– Vår generasjon har et særskilt ansvar overfor dagens unge. Vi overlater dem et land i dødsfare. Det er første gang i historien. Vi overlater dem et land som risikerer å forvandles for alltid, som risikerer å bytte folk, som risikerer å bytte sivilisasjon. [Mange unge har forstått dette] fordi de opplever det i hverdagen i dag, i store og små byer der det finnes strøk som er forbudte for dem. De kan ikke gå dit fordi de blir truet. … Jeg er kandidat fordi jeg vil overlevere til denne generasjonen Frankrike slik vi mottok det og slik vi kjente det. Det er det som står på spill i dette presidentvalget, uttalte Zemmour på TV-kanalen C8 i desember.

Hans inntreden i valgkampen har hatt som følge at innvandring nå diskuteres av alle de andre presidentkandidatene, og «Den store utskiftningen» har blitt et vesentlig tema i den sammenheng. Sentrum-høyre-partiet Republikanernes presidentkandidat Valerie Pécresse fikk massiv kritikk da hun brukte uttrykket for første gang i en valgkamptale 13. februar. Macrons leir beskyldte henne for «avskyelig tilslutning til ekstremhøyres teser», og hun måtte presisere i ettertid at hun på ingen måte deler Zemmours analyser.

– Jeg er sikker på at franskmennene kommer til å forstå at den som anvender samme ord som dem, den som gjør samme analyser som dem, åpenbart er den som står dem nærmest, sa Zemmour på LCI 24. oktober.

Han gjentar stadig at hvis Macron blir gjenvalgt og fortsetter dagens immigrasjonspolitikk, vil Frankrike slippe inn 2 millioner innvandrere – tilsvarende innbyggertallet i Paris – i løpet av neste femårsperiode, men at Zemmours politikk vil redusere antallet til nær null. Franske journalister hevder ofte at statistikk fra INSEE (Frankrikes motstykke til Statistisk sentralbyrå) viser at nåværende innvandringsnivå er halvparten eller en tredjedel av det Zemmour påstår, men han hevder at dette er feil fremstilling bl.a. fordi journalistene ikke tar med franskmennene som emigrerer og at mange som oppholder seg ulovlig i landet ikke er med i statistikken.

annonse

Artikkelen fortsetter.

Tiltak

Som president lover Eric Zemmour å gjennomføre følgende på innvandringsfeltet:

Oppheve retten til familiegjenforening.

Asylsøknader må leveres til konsulater i utlandet, for å få slutt på situasjonen de har nå, der rundt 90 000 asylsøkere får avslag per år, men 85-90 prosent av dem blir værende i landet. Antall godkjente søknader skal ned fra nåværende 36 000 årlig til nivået Frankrike hadde på 1950-tallet, da det var rundt 300 tilfeller per år, eller tilsvarende dagens Japan, som i 2018 innvilget opphold til 42 asylsøkere.

Utenlandske studenter som får opphold, skal reduseres fra 80 000 årlig til «noen tusen». Kun de beste studentene skal få komme inn i landet, og pålegges å returnere etter fullført utdannelse.

Oppheve jus soli, dvs. retten til statsborgerskap for enhver som fødes på fransk territorium.

Slutte helt å gi amnesti til innvandrere uten lovlig opphold.

Utvise kriminelle utlendinger.

Vaneforbrytere og kriminelle med dobbelt statsborgerskap skal fratas sitt franske statsborgerskap og sendes ut av landet.

Systematisk utsendelse av alle illegale innvandrere. Eksisterende juridiske spissfindigheter skal endres for å gjøre dette mulig.

Land som nekter å ta imot menneskene Frankrike vil sende ut, skal presses til dette med følgende trappetrinnstiltak:

1. Nektes bistand.

2. Innbyggere fra disse landene nektes visum til Frankrike. Det skal også gjelde statsledere.

3. Hvis dette ikke holder, fryses statsledernes formue i Frankrike.

4. Hvis dette ikke er nok, blokkeres også pengeoverføringer til landet fra innvandrere som oppholder seg i Frankrike. For flere afrikanske land er disse overføringene en betydelig del av den nasjonale økonomien.

1. Nektes bistand. 2. Innbyggere fra disse landene nektes visum til Frankrike. Det skal også gjelde statsledere. 3. Hvis dette ikke holder, fryses statsledernes formue i Frankrike. 4. Hvis dette ikke er nok, blokkeres også pengeoverføringer til landet fra innvandrere som oppholder seg i Frankrike. For flere afrikanske land er disse overføringene en betydelig del av den nasjonale økonomien. Utlendinger som har vært arbeidsledige i mer enn 6 måneder må forlate Frankrike.

Oppheve illegale innvandreres rett til medisinsk hjelp, for å svekke migranters incitament for å reise til Frankrike, samt stimulere mange av de som allerede har kommet til å forlate landet.

Ikke-kontributive velferdsordninger, dvs. ordninger man har rett til uavhengig av hvor mye man har betalt inn til felleskassen, og som nå er tilgjengelige både for franskmenn og utlendinger, skal forbeholdes franske statsborgere.

– Det vil ikke gå igjennom i forfatningsdomstolen, det vet De, Eric Zemmour, for ifølge likhetsprinsippet etablert i Grunnlovens formålsparagraf og Erklæringen om menneskets og borgerens rettigheter, kan enhver person som oppholder seg i Frankrike nyte godt av [disse ordningene]. Hva gjør De om dette sensureres av forfatningsdomstolen? spurte journalist Léa Salamé på France Inter 16. desember.

– Først et prinsipielt spørsmål: De sa selv «Erklæringen om menneskets og borgerens rettigheter». Man har glemt og borgeren. Man har ansett at det kun dreier seg om menneskets rettigheter, sa Zemmour og fortsatte:

– Dette er veldig enkelt. … Jeg gjennomfører en folkeavstemning rett etter valget. … Og folket vil da skjære igjennom. Siden 1962 forbyr forfatningsdomstolens rettspraksis – heldigvis – å dømme folkeavstemninger, fordi det er folkeviljen som uttrykkes direkte.

Nasjonal suverenitet og folkestyre

Han mener at dommere har fått så mye makt at de hindrer utøvelsen av demokratiet, fordi de kan annullere beslutninger tatt av politikere som har et folkeflertall i ryggen. Zemmour vil derfor ha folkeavstemninger om innvandring og grunnlovens artikkel 55, som sier at internasjonale traktater og konvensjoner står over nasjonale lover. Han vil revidere artikkelen slik at franske lovgiveres tolkning av eksempelvis menneske- og borgerrettighetene ikke skal måtte vike for tolkningen til dommerne i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen.

– Emmanuel Macron … liker å legge store prinsipper inn i chartre, sa han på LCI 19. januar. – Disse chartrene blir deretter brukt som rettsregler og så praktisert av dommerne. Og dommerne kan således på en måte styre landets politikk i folkets sted. … Jeg er for et folkenes og nasjonenes Europa. Jeg er for et demokratisk Europa og ikke et teknokratisk Europa, et juridisk oligarki eller et dommerstyre. … Jeg vil ikke ha mer av disse chartrene som påtvinges oss … Jeg vil at folkene styrer. Det er demokratiets prinsipp.

– Men hvis De forsvarer den europeiske sivilisasjon i sine verdier, især frihet og rettigheter – Charteret om grunnleggende europeiske rettigheter betyr jo noe som gir mening for resten av verden? innvendte journalist Ruth Elkrief.

– Jeg ser resultatet, svarte Zemmour. – Resultatet er at etterpå hindrer dommere … folket å styre sitt land. … La meg gi noen eksempler. [I 2018 ville] Frankrike utvise en algerisk terrorist. … Den europeiske menneskerettighetsdomstolen, på grunnlag av dette chartret og alt man legger i det, sa at det ikke var mulig. … Et annet eksempel: forfatningsdomstolen. Den ble forelagt en sak om fasilitering av menneskesmugling, og forfatningsdomstolen anså at man ikke kunne rettsforfølge fasilitatoren, simpelthen fordi «Frihet, likhet, brorskap» er den franske republikkens motto. Så i brorskapsprinsippets navn blir fasilitatorer for menneskesmugling uskyldige forbipasserende, utdypet Zemmour og fortsatte:

– Forsvar av rettsstaten … er absolutt nobelt. Rettsstaten betyr at frihetene respekteres og beskyttes. Det er våre prinsipper, våre verdier … men de siste 20-40 år … har dommerne brukt disse prinsippene og tolket dem – man kan få en to hundre år gammel tekst til å bety hva man vil – for å påtvinge sin ideologi, mot folkeviljen. … Jeg vil ikke at det franske folket i disse store, hederlige prinsippenes navn, i rettsstatens hederlige og respektable navn, skal påtvinges en ideologi.

Zemmour vil ikke melde Frankrike ut av EU, men sier han vil forsvare landets nasjonale suverenitet innenfor unionen.

annonse

Vil samle høyresiden

Zemmours strategi er å bryte ned forestillingen om at «ytre høyre» må holdes utenfor det gode selskap. Siden 1980-tallet har fransk politikk vært preget av ideen om en «ideologisk buffer» mot Le Pens parti Nasjonal Samling (tidl. Nasjonal Front), noe som har splittet høyresiden ved at Republikanerne har blitt definert som respektable og Nasjonal Samling, som i perioder har hatt 30 prosents oppslutning, som uspiselige.

Zemmour vil danne en ny politisk sammensetning av alle krefter på høyresiden som inkluderer både Le Pens velgere og de mer patriotisk og konservativt anlagte elementene i Republikanerne. Han er overbevist om at Republikanerne, på samme måte som da Sosialistpartiet ble utradert ved forrige valg i 2017, vil deles i to mellom noen som går over til Macron og andre som sympatiserer mer med hans og Le Pens linje hva gjelder innvandring, nasjonal selvråderett og sikkerhet.

Etter Zemmours oppfatning utgjør denne delen av Republikanernes velgere, Le Pens velgere og mange av sofasitterne til sammen et konservativt folkeflertall som ønsker hans politikk. Og Zemmours tilhengere mener han er bedre skikket enn Le Pen til å slå Macron fordi han er intellektuelt sterkere og innehar større integritet enn Le Pen, som anses å ha sviktet sitt grunnfjell i sitt forsøk på å gjøre seg selv mer spiselig for velgere i sentrum og på venstresiden.

Artikkelen fortsetter.



Ifølge flere undersøkelser vil omtrent en fjerdedel av Republikanernes og en tredjedel av Le Pens velgere stemme på Zemmour. Hvor mange av tilhengerne hans som er sofasittere er vanskelig å vite, da opinionsmålere sliter med å fange opp denne gruppen i spørreundersøkelser. Tallene varierer fra 12-13 prosent til over 20 prosent. Zemmour og hans støttespillere forteller at mange som kommer på møtene hans sier de er tidligere sofasittere som vil stemme for første gang på lenge fordi Zemmour har stilt som kandidat, og tror han har større oppslutning blant sofasittere enn meningsmålingene viser.

Ifølge en undersøkelse fra Fondation Jean-Jaurès har Zemmour omtrent like stor støtte i arbeiderklassen som i borgerskapet, i motsetning til Le Pen som hovedsakelig trekker velgere fra arbeiderklassen.

– Jeg er kandidaten som danner en allianse mellom de folkelige klasser og det patriotiske borgerskapet, sa Zemmour på France Info 22. november. – Marine Le Pen tar i bruk tesen til sin opinionsmåler Jérôme Sainte-Marie, som sier at det finnes en folkelig blokk og en elitær blokk, dvs. at det finnes folkelige klasser som hovedsakelig er patriotiske og marginaliserte av globaliseringen, og en elitær blokk bestående av globaliserte eliter som har brutt med nasjonen. … Hun vil være den folkelige blokkens kandidat, mot den elitære blokken som representeres av Macron. Jeg mener at det er en politisk blindgate. Med kun den folkelige blokken er hun dømt til å tape. … En del av den elitære blokken fra borgerskapet, som er patrioter, må strekke ut hånden til de folkelige klasser. Det er den eneste måten å vinne mot Macron på, og den eneste måten å redde landet på, fortsatte han.

En jevn strøm av figurer fra Nasjonal Samling, Republikanerne og De gule vestene har sluttet seg til Zemmour de siste månedene, blant andre Republikanernes nestleder Guillaume Peltier, Nasjonal Samlings eneste senator Stéphane Ravier og medgrunnlegger av De gule vestene Jacline Mouraud.

Partileder Marine Le Pens niese Marion Maréchal, en svært populær personlighet på den nasjonalistiske høyresiden og tidligere folkevalgt for Nasjonal Samling, har sagt offentlig at hun vurderer å slutte seg til Zemmour. Det ryktes at hun vil gjøre det offisielt på et valgkampmøte i Toulon i morgen.

Etter en nedgang på meningsmålingene i desember og januar, steg Zemmour i februar og lå på nytt an til å nå andre valgomgang. Men i alle meningsmålinger som er gjort siden i høst får han under 40 prosent i en duell med Macron, mindre enn både Le Pen og Pécresse som nå får rundt 45 prosent.

Etter Russlands invasjon av Ukraina har hans oppslutning sunket igjen, særlig etter uttalelser om at Frankrike ikke burde ta imot ukrainske flyktninger, noe 79 prosent av franskmenn ønsker.

– Jeg deler og forstår selvfølgelig følelsene overfor den ukrainske befolkningen, som er europeere som står oss svært nær, men jeg mener ganske enkelt at det ikke er bra å rive folk langt vekk fra sitt land på den måten, eller å destabilisere Frankrike som allerede er oversvømmet – jeg sier oversvømmet – av immigrasjon, selv om det oftest ikke er europeisk immigrasjon. … Polakkene har bestemt seg for å ta imot alle. Jeg mener at vi må hjelpe polakkene med å ta dem imot … det er naboene deres. … Slik kan de lettere dra hjem når krigen er over, sa Zemmour på RTL 28. februar.

Utenrikspolitisk verdensanskuelse

Dagen etter det russiske angrepet holdt Zemmour en tale i Chambéry der han la frem sitt syn på verdenssituasjonen.

– Vi er vitne til de store imperienes tilbakekomst. Imperier som er blitt ydmyket av historien. Kineserne, russerne, tyrkerne, alle vil ha revansj. … I dag vet vi det vi nølte i tredve år med å erkjenne: Huntingtons klarsyn vant over Fukuyamas illusjoner. For dessverre førte ikke den kalde krigens slutt til et liberalt paradis med allestedsnærværende handel, demokrati og vennskapelig samarbeid mellom verdens folk. Nå stiger alt som ble holdt nede av jernteppet igjen til overflaten: Historiske nag, ideologisk rivalisering, religiøse spenninger, sivilisasjonskrig. Først på Balkan, så i Midtøsten, og nå i Øst-Europa. Og i morgen: Asia, fra Taiwan til Kashmir, fra Sør-Kina-havet til Korea. … Hvis vi ikke forstår dette, er vi ikke i stand til å møte utfordringene som venter oss, sa han.

Han understreker at Russland er den skyldige agressoren i Ukraina, men mener samtidig at krigen kunne vært unngått om NATO hadde latt være å ekspandere inn i Russlands interessesfære. Zemmour vil at Frankrike, som medlem av FNs sikkerhetsråd, skal gå inn for at Ukraina aldri blir med i NATO.

Les også: Vi må ta lærdom av det som skjer

– Jeg foreslår at Frankrike, tro mot sin tradisjon som balanserende stormakt, hasteforhandler en overenskomst mellom europeiske stater og Russland om slutten på NATOs ekspansjon. Avtalen vil medføre en løsning på territorielle konflikter i Øst-Europa, respekt for friheten og suvereniteten til alle involverte stater, spesielt Ukraina, samt tilbaketrekning av russiske styrker ved den ukrainske grensen. En slik avtale bør fremforhandles ved en fredskonferanse i Paris, erklærte han timer etter invasjonen.

Økonomisk politikk

Den liberale økonomiske journalisten Nicolas Doze har karakterisert Zemmours økonomiske politikk som «liberal på innsiden og proteksjonistisk på utsiden, dvs. liberal for bedriftene og statsstyrt for den globale økonomien». Zemmour på sin side karakteriserer seg selv som udogmatisk pragmatiker. I en diskusjon med Doze på BFMTV 12. januar, presiserte Zemmour at han er villig til å ta i bruk både liberale og proteksjonistiske virkemidler, f.eks. ved å senke skatten for bedrifter samtidig som han vil hindre utenlandske oppkjøp av disse. Han vil innføre krav om at franske bedrifter favoriseres ved offentlige anskaffelser, forby import av jordbruksprodukter som kan produseres i Frankrike, senke produksjonsskattene og fjerne arveavgiften for familiebedrifter for å stimulere til at de overføres fra generasjon til generasjon.

Hans fanesaker er reindustrialisering av Frankrike og senking av trygdeavgiften (CSG-skatten) for at de lavest lønnede skal få en inntektsøkning tilsvarende en månedslønn. Sistnevnte vil han finansiere med ovennevnte fjerning av velferdsordninger for utlendinger.

– Prinsippet sjokkerer meg, innvendte Macrons økonomiminister Bruno Le Maire i en debatt med Zemmour på France 2 9. desember. – Det består i bunn og grunn i å sette franskmenn opp mot hverandre ved å ta fra utlendinger for å gi til «gode franskmenn».

– Så jeg setter franskmenn opp mot hverandre når jeg skiller franskmenn fra utlendinger? Det er interessant som teori, repliserte Zemmour. – Jeg setter ikke franskmenn opp mot hverandre, jeg sier til franskmenn at jeg privilegerer franskmenn. Mindre bidrag til utlendinger, mer penger til franskmenn.

– Vi har to veldig ulike oppfatninger her, svarte Le Maire. – Jeg anser at en utlending som kommer til fransk jord, som arbeider, som bidrar med sin intelligens og kyndighet, og som etter noen år … får rett til sosiale ytelser – det sjokkerer meg ikke, det er det som skaper enhet i samfunnet. Deres forslag splitter samfunnet. … Nasjonen fungerer kun hvis mennene og kvinnene som befinner seg her legalt er samlet og ikke satt opp mot hverandre.

– Utlendinger, også de som er her legalt, er ikke en del av nasjonen, svarte Zemmour. – De er utlendinger. De arbeider for Frankrike, de tjener penger, og de plikter å dra igjen. … Og de har rett til sosiale ytelser som svarer til det de har betalt inn.

Zemmour vil oppheve en lov som pålegger franske kommuner å ha minst 20-25 prosent sosialboliger, da de etter hans syn har blitt «jordsmonn for islamisering av landet» som bringer «innvandringens herjinger» til distriktene, ettersom de i stor grad tildeles mennesker med innvandrerbakgrunn. Han vil forbeholde slike boliger til franskmenn.

For å motvirke avfolkningen av landsbygda vil han utbetale 10 000 euro per barnefødsel, fordelt over tre år, til franske statsborgere som bor på steder med færre enn 2 000 innbyggere.

Utdannelsespolitikk: venstreideologi skal bort

Eric Zemmour går inn for å gjenopprette tradisjonelle undervisningsformer med vekt på kunnskapsoverføring, utenatlæring og lærerens autoritet. Han vil bekjempe bruken av konstruktivistisk pedagogikk i skolen, dvs. læringsformer der eleven og ikke læreren styrer undervisningen ut fra en idé om at eleven konstruerer sin egen kunnskap. Zemmour gir innføringen av slik pedagogikk mye av skylden for den kraftige nedgangen i franske elevers nivå som undersøkelser har avdekket de siste tiårene.

Over 30 prosent av elevene ved franske skoler har utilstrekkelige eller svake franskkunnskaper ved utgangen av grunnskolen. Fra 1987 til 2015 har andelen elever som klarer å fullføre et diktat med mindre enn 5 feil, sunket fra 31 til 8 prosent, andelen med færre enn 10 feil har sunket fra 59 til 25 prosent, og andelen elever med mer enn 25 feil har steget fra 5 til 20 prosent, til tross for at utgiftene til skolen er nær doblet de siste 40 år.

Etter Eric Zemmours oppfatning viser dette at den nye pedagogikken ikke fungerer, og han vil reetablere den gamle.

– Læreren skal være den som styrer klassen, fastslo han på BFMTV 12. januar. – [Når lærere utdannes i dag, blir de fortalt at de skal] vise velvilje, at de ikke skal være autoritære … Man skal lære å lære, barnet skal selv konstruere sin kunnskap. Alt det der skal jeg få slutt på. Læreren skal igjen begynne å undervise og formidle sin kunnskap.

På beskyldninger om å være en reaksjonær nostalgiker som ønsker seg tilbake til gamle dager, svarer han at 1960- og 70-tallets franske skole var anerkjent som en av verdens beste, men at den i dag rangeres på 23. eller 25. plass, og at asiatiske land som Japan, Sør-Korea og Singapore, hvis skole ligger på topp internasjonalt i dag, praktiserer samme skolesystem som Frankrike gjorde tidligere.

– Det som fungerte hos oss før, fungerer i asiatiske land i dag, gjentar han ofte i TV-debatter.

For å demme opp for utbredelsen av wokeisme, LGBT-, avkoloniserings- og annen venstreideologi i utdannelsesinstitusjonene, vil Zemmour gi utdannelsesdepartementet myndighet til å nekte skoler å ta inn lærebøker som etter hans mening propaganderer for venstresidens synspunkter og legge ned avdelinger for kjønnsforskning ved universitetene. Organisasjoner som SOS Rasisme, SOS Méditerrannée og SOS Homophobie skal nektes tilgang til franske skoler, da Zemmour mener de driver propaganda for «immigrasjonisme» og radikal kjønnsideologi.

Zemmour ønsker at skolesystemet igjen skal bli et verktøy for assimilering, slik det var i hans barndom da klassisk fransk og europeisk kultur, matematikk og vitenskap ble vektlagt i større grad.

Assimilering og islam

Zemmour er lidenskapelig tilhenger av assimilering, som han ser på som en fransk republikansk tradisjon han selv har fulgt, og påpeker stadig at han selv er en assimilert berbersk jøde som vet hvilken innsats som skal til for å bli fransk.

Artikkelen fortsetter.

– Assimilering betyr at man kan være fransk og komme fra hvor som helst i verden … hvis man tilegner seg [franskmenns] kultur, deres livsførsel, deres historie … altså at man gjør Frankrikes historie til sin historie, og franske skikker til sine skikker. Det finnes assimilerte muslimer, og de er mine landsmenn. Men … når en ny undersøkelse fra IFOP viser at 65 % av unge muslimer setter islamske lover over republikkens lover, kaller jeg ikke det å assimilere seg. … Når det på videregående skoler … finnes bord forbeholdt muslimer, når det finnes toaletter og vannkraner forbeholdt muslimer, kaller jeg ikke det assimilering. Det er ikke å bli fransk. Tvert imot er det først separatisme, deretter erobring, sa han på C8 16. desember.

I Frankrike har ikke sagt sitt siste ord skriver han at «jeg tror på det kollektivt ubevisste som styrer oss, og muslimske befolkningers kollektivt ubevisste er å kolonisere den forhenværende kolonisatoren, å dominere de vantro i Allahs navn». Han skiller ikke mellom islam og islamisme, da han mener at islam slik den beskrives i Koranen ikke bare er en tro, men også et politisk system og en lovsamling.

– Islam er teokratisk i sin essens, fastslo han i en debatt med filosofen Michel Onfray i oktober.

– Ikke for muslimer som er republikanere, repliserte Onfray.

Artikkelen fortsetter.



– Muhammed er den gode profeten og den gode modellen. Muhammed er en krigsherre, en politisk leder og en religiøs leder, fra begynnelsen av. Islam begynner der, fortsatte Zemmour.

– Og så har det ikke skjedd noe siden? svarte Onfray. – Historien har skjedd. Man kan ikke være så besatt av historie som De er og samtidig essensialisere, fortsatte han og pekte på alle de flerfoldige former for islam som har utviklet seg i forskjellige land, og hvordan muslimer tolker og praktiserer islam på ulikt vis.

– Jeg essensialiserer ikke, var Zemmours respons. – Jeg sier at det finnes en islamsk sivilisasjon, det finnes en religion som er mer enn en religion, og det finnes muslimer som kan løsrive seg fra den formen for islam. Det er det motsatte av essensialiering.

Zemmour vil gjeninnføre en fransk lov fra 1803 som ble opphevet av sosialistene i 1993, som påbyr innvandrere å gi sine barn franske fornavn. Utenlandske mellomnavn skal være tillatt, slik det var under den gamle loven. En lignende navnelov eksisterte på Island frem til 1996.

– Fornavnet er middelet for å si til Frankrike: «Jeg kommer dere i møte. Mitt barn skal leve etter deres skikker, med deres kultur, og skal tilegne seg deres historie. Han er en bror for dere», forklarte Zemmour på TV-programmet La Grande Interview 21. januar, og fortsatte:

– Det finnes en motsetning mellom islam og Frankrike, for islam er en sivilisasjon, en kultur, en lov, som står i motsetning til Frankrike. Muslimer har rett til å praktisere sin religion, men de må gjøre det diskré, på fransk vis. Ingen hijab i gatene. Man tvinger ikke andre muslimer til å feire Ramadan for ikke å bli utsatt for vold, noe som foregår i mange strøk. Man kan gå i moskéen uten problemer, men man skal praktisere sin religion på en diskré måte. Det gjelder ikke bare muslimer, men alle religioner. Muslimer er ikke vant til dette, de har en religiøs tradisjon fra sine land der religionen er sosial tvang som pålegges av miljøet, og det er dette som må forandres.

Sikkerhet

En annen fanesak for Zemmour er sikkerhet, som han knytter til innvandring. Utlendinger utgjør 24 prosent av innsatte i franske fengsler, 67 prosent av anklagede for tyveri i Frankrike som helhet og 73 prosent av anklagede for vold og tyveri på offentlig transport i Paris-området. 63 prosent av franskmenn sier seg enige i påstanden «ingen steder føler man seg trygg», og 62 prosent anser innvandring som hovedårsaken til dette.

– Jeg er gammel nok til å ha opplevd i min barndom livet i Frankrike i byer som Nice eller i Paris’ forsteder da man ikke låste døren til huset sitt om natten. … Folk vet ikke dette lenger. Og de forstår ikke det som skjer. … Når jeg hører hvordan madame Pécresse og monsieur Macron rivaliserer om hvem som skal plassere mest politi i gatene… Vi trenger ikke mer politi i gatene, selv om man alltid trenger politi i gatene. Vi trenger færre kriminelle. Og for å få færre kriminelle, må man først og fremst ha mindre innvandring. Så folk som monsieur Macron og madame Pécresse som tror at de løser sikkerhetsproblemet uten å løse alle sikkerhetsproblemenes mor, dvs. innvandringen, lurer franskmennene, sa han på La Grande Interview 21. januar.

Zemmour hevder at innvandring opp igjennom historien alltid har vært forbundet med kriminalitet, fordi den skaper rotløshet som destabiliserer mennesker og dermed forårsaker en overhyppighet av kriminalitet blant innvandrere.

I tillegg til å stoppe innvandringen og utvise kriminelle utlendinger og forbrytere med dobbelt statsborgerskap, vil Zemmour gjeninnføre minstestraff, som ble avskaffet i 1994, oppheve straffereduksjoner for å forhindre at kriminelle slippes ut og begår nye forbrytelser, og heve maksimumsstraffen fra 18 år til reell livstid. Kriminelle skal fratas sosialhjelp, og det skal også gjøres for mindreårige kriminelles foreldre.

Klangbunn

Kjernen i Zemmours budskap om sikkerhet, innvandring og islam har klangbunn i folket. To undersøkelser utført av hhv. IFOP og BFMTV viser at mange av Zemmours synspunkter og forslag på disse områdene støttes av et stort flertall.

82 prosent av velgerne mener at franske domstoler ikke er strenge nok. 70 prosent støtter Zemmours forslag om å ta statsborgerskapet fra kriminelle med dobbelt statsborgerskap. 69 prosent av velgerne mener at «det er for mange innvandrere i Frankrike» (opp 10 prosentpoeng siden 2010), en oppfatning som har massiv tilslutning på høyresiden (over 90 prosent), men som også deles i sentrum og på venstresiden: 66 prosent av Macrons velgere, 50 prosent av velgere på venstresiden og 58 prosent av de som identifiserer seg som «veldig til venstre» gir sin tilslutning til påstanden.

At innvandring er hovedårsaken til utrygghet, erkjennes av halvparten av Macrons velgere og 37 prosent av venstreradikale Mélenchons.

50 prosent av velgerne sier seg enige i at Frankrike gjennomgår en befolkningsutskiftning. Oppfatningen deles av 66 prosent av velgerne på høyresiden, 44 prosent av Macrons velgere og 37 prosent av velgerne til Mélenchon. 56 prosent mener at «franskmenn er blitt fremmede i sitt eget land», og 67 prosent er enige i at «man i dag ikke lenger føler seg hjemme som før i Frankrike», en oppgang på 6 prosentpoeng siden 2014.

68 prosent anser islam som en trussel mot Frankrikes identitet, opp 5 prosentpoeng siden 2013. 66 prosent av Macrons og 40 prosent av Mélenchons velgere har denne oppfatningen, mot rundt 90 prosent av velgerne på høyresiden. 65 prosent av franskmenn ønsker i likhet med Zemmour å forby hijab i det offentlige rom.

60 prosent av velgerne oppgir at bekjempelse av illegal immigrasjon vil ha avgjørende betydning for deres stemmegivning, en oppgang på 10 prosentpoeng siden forrige valg, og 74 prosent svarer at bekjempelse av kriminalitet og utrygghet vil ha avgjørende betydning, en oppgang på 18 prosentpoeng siden Macron ble president.

Franskmenns kjøpekraft står også høyt på velgernes prioriteringsliste, og her treffer Zemmour med noen av sine tiltak. Hans forslag om å redusere skattene for de med lavest inntekt, støttes av 72 prosent av befolkningen. 70 prosent er dog negative til at Zemmour vil heve pensjonsalderen til 64 år og utbetale 10 000 euro per fødsel på landsbygda, og han er helt i utakt med folket hva gjelder synet på kvinner og homofile. Uttalelsen hans om at «kvinner ikke inkarnerer makt» støttes av kun 22 prosent (et synspunkt som ikke hindrer Zemmour fra å tenke at Marion Maréchal kan bli hans statsminister), og hans motstand mot assistert befruktning for tilfeller der barnet vil vokse opp uten en far og en mor, deles ikke av mer enn 26 prosent.

Han oppfattes også i stor grad som arrogant og autoritær. Kun 22 prosent av respondentene i BFMTVs måling sier at de verdsetter hans personlighet, og et stort flertall oppgir i denne og andre meningsmålinger at hans presidentkandidatur bekymrer dem.

– Jeg tror mange franskmenn er ofre for karikaturene man tegner av meg, og diskursen om meg. Så jeg håper og tror at jeg vil overbevise dem etter hvert som jeg gjør flere TV-opptredener og møter dem, svarte han da han ble konfrontert med dette på BFMTV 12. januar.

Om han får rett, vet vi i april.

Setter du pris på denne artikkelen og slike perspektiver? Resett trenger din støtte.

Vi har Vipps nr 124526, bank 1503.94.12826 eller dere kan sende SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474