annonse

annonse

Bergen kommune vil kalle opp en gate eller plass etter homoaktivisten Kim Friele, som gikk bort i november. Språkrådet mener imidlertid det er for tidlig.

Kommunenes forslag bryter med navngivningsprinsippet, skriver Språkrådet i et brev til kommunen, ifølge Bergens Tidende.

Der påpeker de at det helst bør gå minst fem til ti år etter at en person er død, før man tar i bruk navnet for å kalle opp gater og steder. Det er det flere grunner til, ifølge seksjonssjef Daniel Gusfre Ims i Språkrådet.

annonse

– Det kan bli brukt politisk, og det kan også komme fram andre forhold i etterkant av at personen er død, sier han.

En annen grunn som trekkes fram, er emosjonell tilknytning til avdøde, ifølge Ims, som likevel presiserer at dette kun er et råd fra Språkrådets side, og at det er forståelig at det kan gjøres unntak.

Byrådet sier de har forståelse for Språkrådets anbefalinger, men at de vil likevel se bort ifra dem. I denne saken er det gode grunner for å gjøre et unntak, fastholder byutviklingsbyråd Thor Haakon Bakke (MDG).

annonse

– Friele har vært veldig viktig for veldig mange, sier Bakke.

Det er ennå ikke besluttet hvilken plass eller gate som vil bære Frieles navn, men dette vil skje så fort byrådet har funnet et egnet sted, sier Bakke. Friele døde mandag 22. november, 86 år gammel.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474