Storbritannias forsvarsdepartement mener Russland var uærlige.

Meldingen om en våpenhvile i Ukraina lørdag var et forsøk fra Russland på å føre skylden for fremtidige sivile dødsfall over på ukrainske myndigheter.

Partene i krigen hadde blitt enige om at det lørdag skulle være våpenhvile, slik at sivile kunne evakueres fra byene Mariupol og Volnovakha. Ifølge Røde Kors ble imidlertid ikke våpenhvilen overholdt, og få eller ingen sivile ble evakuert fra Mariupol, melder NTB.

– Russlands foreslåtte våpenhvile i Mariupol var etter all sannsynlighet et forsøk på å avlede internasjonal fordømmelse, samtidig som man omstilte styrkene sine til en ny offensiv, skriver det britiske forsvarsdepartementet på Twitter.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 05 March 2022

Find out more about the UK government's response: https://t.co/NnYqieZd4M

🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/MnfBAWEvkY

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 5, 2022