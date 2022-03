annonse

annonse

Det vært demonstrasjoner mot den russiske okkupasjonen i flere ukrainske byer lørdag. I Kherson, som falt onsdag, tok tusenvis til gatene.

Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba er blant dem som har tvitret videoer fra demonstrasjonene, som han hyller som «fryktløse,» skriver CNN, gjengitt av NTB.

– Modige Kherson inspirerer Ukraina og hele verden! Tusener av fredelige ukrainere demonstrerer mot russisk okkupasjon foran væpnede russiske soldater. For et mot, tvitrer Kuleba.

annonse

Rundt 2.000 mennesker tok til gatene i den okkuperte byen Kherson, sør i Ukraina, hvor de marsjerte gjennom sentrum med flagg i hendene og sang den ukrainske nasjonalsangen.

«Russere, dra hjem!» og «Kherson er Ukraina» var blant slagordene.

De russiske okkupasjonsstyrkene har satt opp kontrollposter rundt om i byen, hvor de stopper alle kjøretøy som kjører forbi.

Selv om det ikke er bekreftet hvor videoene Kuleba delte har blitt filmet, har CNN bekreftet at det har foregått demonstrasjoner i Kherson, Berdyansk og i minst én by i den separatistkontrollerte Luhansk-regionen.

Massive protests in Ukrainian cities occupied by Russia, making short work of Putin’s outlandish claims that the @UN-condemned invasion is “liberation.” This is Kherson after the Russian conquest pic.twitter.com/jv5pXrLGAc

— Bojan Pancevski (@bopanc) March 5, 2022