Det hevder en opposisjonell kanal.

Russlands president Vladimir Putin innledet 24. februar sin «militære spesialoperasjon» i nabolandet Ukraina.

Fra samme tid la russiske myndigheter ned forbud mot demonstrasjoner, og advarer om bøter eller fengsel.

– Man bør være klar over de negative juridiske konsekvensene slike handlinger vil medføre i form av straffeforfølgelse, het det i en uttalelse fra Russlands etterforskningskomité, det vil si påtalemyndighetene.

Det russiske innenriksdepartementet sa de vil ta «alle nødvendige grep for å sikre offentlig ro og orden».

Skal vi tro den opposisjonelle kanalen OVD-Info, har russiske myndigheter holdt sitt løfte om å ta alle nødvendige grep.

I løpet av de elleve dagene fra 24. februar til 6. mars er nesten 10.000 demonstranter blitt pågrepet over hele Russland.

Særlig tallrike har protestene vært i St. Petersburg og Moskva, men det meldes også om pågripelser i minst femti andre byer.

Det hevder OVD-Info, en opposisjonell og regimekritisk kanal.

Siden 24. februar har NTB fortløpende gjengitt tall fra OVD-Info, som omtrent fordeler seg slik:

Kreml hevder på sin side å ha flertallet av folket bak seg, og antyder at demonstrantene er en minoritet.

Det finnes også russere som stiller seg nøytrale eller positive til hendelsene i Ukraina, har blant annet The Moscow Times formidlet.

