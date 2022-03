annonse

3.000 amerikanere har meldt seg for å hjelpe Ukraina i krigen mot Russland.

Det opplyser den ukrainske ambassaden i Washington til Voice of America.

Amerikanske veteraner melder seg frivillig for å kjempe i Ukraina

Ukrainas ambassade i Washington sier at 3000 amerikanere har tilbudt seg å slutte seg til en internasjonal brigade for å kjempe mot den Russlands aggresjon, skriver Voice of America på Twitter.

American Veterans Volunteer to Fight in Ukrainehttps://t.co/90cYXFUhuS — The Voice of America (@VOANews) March 6, 2022

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj utstede denne uka et dekret som gjorde det mulig å komme inn i landet uten visum, for alle som ville forsvare Ukraina i en fremmedlegion, skriver NTB.

Utenriksminister Dmytro Kuleba sa torsdag at mer enn 1.000 hadde vervet seg fra 16 forskjellige land. Senere refererte Zelenskyj i en video på Telegram til en «internasjonal legion» bestående av 16.000 utenlandske frivillige.

I tillegg til fremmedkrigerne har mer enn 66.000 ukrainske menn reist hjem for å kjempe i krigen.

Mellom 200 og 300 nordmenn hadde henvendt seg til Forsvaret for å bidra i Ukraina, ifølge Forsvarets Forum.

