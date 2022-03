annonse

annonse

Opp gjennom historien har homofile vært offer for diskriminering, trakassering, undertrykking, hets, fornedrelse, hån, ydmykelser, intoleranse og vold.

Kjærlighet mellom mennesker av samme kjønn har vært sett på som skittent, unaturlig, farlig, umoralsk og «syndig». Noen mennesker som blir glad i et menneske av samme kjønn har opplevd å bli sammenligna med dyr.

Mange homofile har altså opplevd grove overgrep. Som Ola Henmo nevner i sin biografi om Karen-Christine Friele foregikk det ved Gaustad sykehus lobotomering av homofile, og ved Modum bad blei mange behandla med LSD. Lenge blei også denne typen kjærlighet sett på som en kriminell handling her i landet, men i april 1972 blei denne paragrafen i Straffeloven avskaffa. «Omsorgspartiet» Kristelig Folkeparti fornekta seg ikke og stemte mot. Norge var seint ute. I Danmark blei homoseksualitet avkriminalisert i 1933, i Sverige i 1944.

annonse

Noen lovparagrafer blir kalt «sovende», de blir i liten grad praktisert. Imidlertid er det jo slik at lover sender et signal om hva som er rett, akseptabelt eller galt. § 213 i Straffeloven medførte ikke at mange homofile blei fengsla, men den bidro til mye av den intoleransen homofile har blitt utsatt for.

Organisasjonen for de homofile DNF-48 begynte allerede i 1951 å jobbe for oppheving av § 213, men møtte sterk motstand, blant annet fra kirken. I 1954 kom bispekollegiet med en uttalelse der de karakteriserte homofili som «en samfunnsfare av verdensdimensjoner». Her merka en jo gjenklangen av en tale Adolf Hitler holdt i november 1936 der han karakteriserte homofili som «en pest».

Les også: Biskoper erkjenner smerten Kirken har påført homofile

annonse

Avkriminaliseringen av homofili i 1972 var startskuddet for en prosess, og etter 1972 begynte snøballen for alvor å rulle. I 1990 strøk FHI homofili fra listen over mentale sykdommer. I 1993 kom en ny seier i homokampen med Partnerskapsloven. I august dette året inngikk Kim Friele og Wenche Lowzow partnerskap i Oslo rådhus og kjørte en æresrunde gjennom Oslos gater i åpen bil.

Kristne fundamentalister hadde behov for å markere seg og demonstrerte utenfor rådhuset med plakater med påskriften «Til mann og kvinne skapte han dem». I 2002 blei stebarnsadopsjon for likekjønnede tillatt og siden 2009 har vi hatt en felles ekteskapslov for homofile og heterofile. Etter hvert har også homofile og lesbiske fått rett til kirkelig vielse.

Gradvis har holdningene blant kristne også endra seg, men det har tatt tid. Ytterliggående kristne grupperinger, som vi har en del av i Norge, fortsatte med å spy ut edder og galde over homofile. I 1983 fordømte pastor Hans Bratterud i Oslo Fullevangeliske Kirke homofile i sterke ordelag. Han oppfordra kristne i Norge til å «bryte denne djevelske makten som homofile representerer i dette landet». Han mente også at alle homofile måtte fjernes fra ledende stillinger.

Også Kristelig Folkeparti har vært en bremsekloss når det gjelder utviklingen i retning av likeverd for homofile. I 1992 sto leder i KrFs ungdomsparti Anders Gåsland fram som homofil. Dette ble nok for sterk kost for moderpartiet. Han ble pressa til å ikke stille til gjenvalg for den neste perioden.

En gruppe som har lidd mye og som fremdeles opplever diskriminering og latterliggjøring er transpersoner. Verdens Helseorganisasjon (WHO) har egen diagnosemanual, og helt fram til 2018 definerte man transpersoner som «mentalt forstyrret». Mange transpersoner opplever vold, og selvmordshyppigheten innen denne gruppen er høy.

Siden 1972 har det altså skjedd mye som har endra situasjonen for skeive mennesker. De blir ikke lenger sett på som kriminelle eller psykisk syke. Imidlertid fins det fremdeles skeive som føler skam for at de er den de er og som prøver å skjule sitt virkelige jeg. Videre eksisterer det i deler av befolkningen et syn på homofili som noe mindreverdig. Det ligger mye grums på bunnen av folkesjela.

Holdninger kan være viktige for menneskers sjølbilde, og på grunn av de holdningene de har blitt møtt med har mange homofile utvikla sjølforakt. Dette er heldigvis i ferd med å endre seg. I dag er det stadig flere homofile som opplever stolthet og sjølrespekt. Gay pride!

Kampen for skeives rettigheter har vært lang og seig. Årsaken har vært at en har møtt på sterke motkrefter, særlig kirken og kristne grupperinger. Kristne hyklere har prata mye om «menneskeverd», men sjøl har de i årenes løp gjentatte ganger trakka på de homofiles menneskeverd.

annonse

Les også: TV 2: Norsk homofil julenisse «hylles verden over»



Ei annen gruppe som hater homofile er nynazistene. For eksempel er et av slagordene til den såkalte nordiske motstandsbevegelsen «Knus homolobbyen». Nynazister har også stått bak mye av volden mot homofile, både i Norge og andre land.

Parallelt med sekulariseringen og avkristningen av Norge har toleransen blant vanlige folk overfor homofile vært sterkt økende. Folk flest klarer ikke å hisse seg opp over at to mennesker av samme kjønn blir glad i hverandre. Også kristne har etter hvert fått et mer tolerant syn på homofili, men dette varierer nok mye fra sted til sted og fra menighet til menighet. Fremdeles er det mange menigheter og grupperinger av kristne som leser Bibelen bokstavelig og stritter imot at slike holdninger skal få innpass. I Norge har jo kirken og kristne grupperinger hatt tradisjon for å være nokså sidrumpa.

Det går et skille mellom lutherske eller protestantiske kirkesamfunn og pavekirken. Innenfor lutherske kirkesamfunn har en sett en viss liberalisering og økende toleranse overfor homofili. Innenfor pavekirken derimot henger en fremdeles fast ved det gamle.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474