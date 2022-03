annonse

Det har hun meddelt i et brev til sentralstyret søndag kveld.

Det er DN som melder dette etter å ha sett brevet. Tajik er samboer med tidligere DN-journalist Kristian Skard.

– Jeg erkjenner at jeg har gjort både feil og feilvurderinger, skriver Tajik og fortsetter.

«Onsdag gjorde jeg det kjent at jeg ville gå av som Arbeids- og inkluderingsminister. Da var min vurdering at jeg skulle fortsette som nestleder i partiet. Siden da har jeg spurt meg selv om det var en riktig vurdering. Jeg erkjenner og ser at mine handlinger også påfører mine partifeller og partiorganisasjonen både en belastning og skuffelse. Det er mitt ansvar. Jeg ber om unnskyldning for det. Og jeg er kommet til at jeg vil trekke meg som nestleder.»

Statsminister Jonas Gahr Støre ble varslet tidligere søndag.

Statsminister Jonas Gahr Støre ble varslet tidligere søndag.

– Mitt politiske engasjement har alltid vært uavhengig av de vervene jeg har hatt. At jeg nå fratrer som nestleder endrer ikke min drivkraft for å bidra til nødvendig politisk forandring for landet, skriver Tajik i brevet.

Hun er valgt som stortingsrepresentant fra Rogaland 2021-25.

Jonas Gahr Støre takker Hadia Tajik for innsatsen hun har lagt ned som nestleder, men har forståelse for beslutningen.

– Hadia Tajik har i kveld informert meg om at hun ønsker å trekke seg som nestleder i Arbeiderpartiet. Jeg har forståelse for beslutningen. Jeg vil takke Hadia for den store innsatsen hun har lagt ned i en årrekke som nestleder for partiet, og jeg vil takke henne for det nære samarbeidet vi har hatt, sier Støre i en uttalelse til NTB.

Fakta om Hadia Tajik (Fra NTB)

* Født 18. juli 1983 i Bjørheimsbygd i Strand kommune i Rogaland.

* Utdannet jurist fra Universitetet i Oslo. Har også bachelorgrad i journalistikk ved Høyskolen i Stavanger og mastergrad i menneskerettigheter fra Kingston University i London. Yrkesbakgrunn som journalist og skribent i Aftenposten, VG, Dagbladet og Stavanger Aftenblad. Hun har også utgitt flere bøker.

* En av to nestledere i Arbeiderpartiet fra 2015. Fungerte som eneste nestleder i perioden 2018–2019.

* Stortingsrepresentant for Rogaland siden 2017, og før det for Oslo 2009–2017. Første nestleder i finanskomiteen 2019–2021.

* Kulturminister 2012–2013.

* Politisk rådgiver i Arbeids- og inkluderingsdepartementet 2006-2009, med avbrudd som fungerende politisk rådgiver i Justisdepartementet 2008–2009 og ved Statsministerens kontor i 2008.

* Medlem i sentralstyret i AUF 2008–2010. Politisk nestleder i AUF i Rogaland 2001–2003. Leder for Strand AUF 1999–2002.

* Hun ble utnevnt til arbeids- og inkluderingsminister i Støre-regjeringen 14. oktober 2021. Trakk seg fra ministerposten 2. mars etter flere pendlerboligsaker.

