Den russiske turneren Ivan Kuliak deltok i sin siste konkurranse på ubestemt tid i Doha lørdag, og demonstrerte ved å bære det russiske krigssymbolet for invasjonen av Ukraina.

De russiske turnerne har blitt utestengt på tid, men fikk konkurrere én siste gang i Doha under nøytralt flagg. Det likte ikke Kuliak, og demonstrerte ved å være en Z på turndrakten, skriver VG.

Russian Ivan Kuliak wore the letter Z on his chest during the Artistic Gymnastics World Cup in Doha.

The Z is reportedly a symbol of support for Russia’s invasion of Ukraine. (Kuliak won bronze in parallel bars. Ukraine’s Kovtun Illia won gold.)https://t.co/iZ1Kb5RIUq pic.twitter.com/Qi6wGHMGHO

— Rick Westhead (@rwesthead) March 5, 2022