Kevin De Bruyne herjet da ligaleder Manchester City slo byrival Manchester United 4-1 i Premier League. United er nå utenfor topp fire på tabellen.

United måtte vinne for å beholde fjerdeplassen i ligaen etter at Arsenal overtok den tidligere søndag, men mot byrival og ligaleder City ble det for tøft for et skadeskutt United.

De Bruyne leverte en praktkamp med to scoringer og en målgivende pasning. City har igjen seks poengs luke ned til tabelltoer Liverpool, som imidlertid har en kamp mindre spilt.

Allerede etter fem minutter lå ballen i nettet bak United-keeper David de Gea. Bernardo Silva fant De Bruyne inne i feltet, og belgieren hadde få problemer med å score sitt 50. Premier League-mål.

Etter 20 minutter utlignet Jadon Sancho for United etter flott forarbeid av Paul Pogba, men det skulle likevel bli De Bruynes kveld i Manchester. Sju minutter senere sendte han City tilbake i ledelsen da han utnyttet rot i United-forsvaret.

Riyad Mahrez økte til 3-1 etter 70 minutter da han på vakkert vis sendte ballen i mål etter et hjørnespark fra De Bruyne. På overtid fastsatte han resultatet med en scoring som ble godkjent etter VAR-sjekk.

Stjernemangel

United manglet stjerner både i angrep og forsvar, deriblant Cristiano Ronaldo, som sliter med hoften. Etter De Bruynes ledermål fortsatte han å være aktiv i minuttene etter, og var ved flere anledninger farlig frempå.

David de Gea holdt imidlertid United inne i kampen. Det betalte seg da United kom på en monsterovergang etter 20 minutter. Paul Pogba spilte en flott vektet pasning til Jadon Sancho, som dro av to City-spillere og bøyde ballen i lengste hjørne.

Etter 2-1-målet fikk Sancho alle tiders mulighet til å utligne på nytt, men avslutningen gikk høyt over. City kom ut etter pause og tok tak i kampen. De styrte banespillet og hadde de største sjansene. United-spillerne ble løpende mye mellom, og fikk det ikke helt til å stemme i overgangene de fikk.

Utenfor topp fire

Etter 70 minutter viste De Bruyne fram foten på ny. Han slo hjørnesparket direkte ut til 16 meter der Mahrez ventet, og algerieren satte foten til ballen på hel volley. Ballen stusset via United-kaptein Harry Maguire og i mål bak en utspilt de Gea. På overtid scoret han igjen da han ble spilt gjennom. Dommeren ventet lenge på VAR-sjekk, og kunne etter hvert konkludere med at målet ble godkjent.

Dermed endte det med tap for United, og de røde djevlene er nå bak i kampen om topp fire og mesterligaspill neste sesong.

De har kun ett poeng opp til Arsenal, men Martin Ødegaards lag har hele tre kamper til gode. Tett bak lurer også både West Ham og Tottenham. I neste kamp skal United møte nettopp Tottenham. Det skiller fem poeng mellom lagene nå, men i likhet med Arsenal har også «Spurs» tre kamper til gode.

City skal på besøk til Crystal Palace.

