Kay Erikssen, også kjent som Mannegruppa Ottar-Kai, er østkantgutt. Vel, han har blitt 41 år.

Kay født i Røde Kors-huset, som tidligere lå på Grønland i Oslo. Han gikk på Furuset skole fra 1. til 6. klasse og så på Ellingsrud ungdomsskole.

Selv om mange kjenner Kai fra den kontroversielle facebook-gruppen Mannegruppa Ottar, så definerer han seg selv om familiefar og en hardcore friluftsentusiast, med interesser for overnattinger i naturen og fluefiske. Han jobber også som kampsportkommentator, og bruker sin erfaring fra tiden da han var profesjonell kampsportutøver i MMA. På dagtid jobber han innen telekommunikasjon.

Han har en tvillingbror og en 13 år yngre bror. Foreldrene var gift helt frem til han mistet moren til hjerteinfarkt bare 36 år gammel. Da var Kai bare 14 år.

Selv har han tre gutter i alderen mellom 13 og 17.

—Vi er et rått team

For 9 år siden møtte Kay hun «klin gærne» og høylytte Tine, som han beskriver henne.

– Du beskriver Tine som «klin gæren», Må sove på sofaen når intervjuet publiseres?

Kay ler.

– Jeg tror ikke jeg havner på sofaen!

– Dere har “mine” og “dine” opplegg med barn, har du noen gode tips til andre i samme situasjon?

– Vi har hver våre barn ja, men vi behandler dem og omtaler dem som brødre, svarer Kai. Å prøve å behandle alle man har under samme tak helt likt er nok det beste tipset jeg kan gi, selv om dette selvfølgelig kan by på utfordringer hvis man som foreldre har forskjellig syn på oppdragelse, fortsetter han. Han legger til at trikset er å la dem føle seg som en del av familien, som står sterkt ut i verden.

– Du mistet moren din da du bare var 14 år gammel. Hva har det gjort med deg?

– Det påvirket meg veldig. Min far fikk problemer med alkohol, jeg endte opp med å ta vare på min lillebror på ett år daglig. Noe som førte til at jeg sklei ut, begynte å henge med feil folk og gjøre ting jeg absolutt burde holdt meg unna.

Stort sett hang han med innvandrere. Det var de tøffe gutta.

Erikssen uttalte i 2016 uttalt at han følte seg som Norges mest forhatte mann. Den gang ble Facebook-gruppen til Mannegruppa Ottar beskyldt for å spre porno og hetse enkeltindivider. De hadde samlet 180.000 kroner til kreftforeningen, men organisasjonen avviste pengene. Det var gruppens dårlige rykte som motiverte kreftforeningen til å takke nei til pengene.

Selv beskriver Kay Erikssen Mannegruppa Ottar som en gruppe der alt fra mannekampen til innsamlinger og ytringsfrihetskamp. Mgo-podkasten er hovedsakelig for menn. Der snakker vi om alt fra depresjon, samlivsbrudd, barnefordeling til andre ting menn bør stå sammen om, sier Erikssen.

– Mannegruppa Ottar har fått mye kritikk i mediene. Hva tror du det skyldes sett i fra ditt ståsted?

– Jeg tror kritikken og heksejakten mot Mannegruppa Ottar hovedsakelig bunner i at det er en gruppe hvor kun menn har adgang. Bare det i seg selv har gjort at mediene tidlig ville sette et stempel på oss når vi begynte å vokse oss store, sier Erikssen til Resett.

– Når kvinner har eksklusive klubber blir de hyllet, men i 2022 blir tilsvarende klubber for menn for uglesett, fortsetter han.

Han legger til at det som begynte med humorgruppe endte opp med å bli kamp for ytringsfrihet og likestilling.

Erikssen har i mange år drevet med kampsport og bruker nå den erfaringen til å være Coach for et parti på 40 stykker i MMA, i Sandefjord der han har bodd de siste 17 årene.

– Du har også vært kampsportutøver. Fortell litt om motivasjonen bak det?

– Kampsport har alltid vært en ting jeg har vært fascinert av. Jeg var jo barn på 80-tallet, og da var jo Karate veldig poppis. Var veldig fan av Bruce Lee, Karatekid, Van Damm også videre.

Men det var ikke før han ble voksen at han virkelig kastet seg inn i det.

– Etter at jeg flyttet til Sandefjord for snart 18 år siden, leter jeg etter en aktivitet som kunne utvide vennenettverket mitt og samtidig holde meg i form. Og da ble det MMA. Jeg har den leie tendensen til å gå ALL IN i alt jeg gjør, så det var ikke lenge før jeg begynte å konkurrere innen sporten, noen år senere i fullkontakt-MMA-kamper i England.

Etter årevis med trening, debuterte Erikssen som MMA-fighter i 2013. Han hadde en god del seire i «buret» før han la om og heller begynte å trene andre.

– I vår tid er det en økende woke- og kanselleringskultur, som er adoptert fra USA. Hvilken tanker har du om denne økende trenden i vesten akkurat nå?

– Woke og kanselleringskulturen syntes jeg er et enormt skritt i feil retning for samfunnet, mange leter febrilsk etter syndebukker og ting å bli krenket for. Dette gjør jo at distansen mellom mennesker som er uenig politisk bare blir større.

– Jeg er mer for å prøve å løse et problem med kommunikasjon istedenfor kansellering, avslutter Erikssen.

Mannegruppa Ottars podcast kan du finne her og her.

