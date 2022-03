annonse

Venstre-nestleder Abid Raja, roser Hadia Tajik.

Onsdag gikk Hadia Tajik av som arbeids- og inkluderingsminister.

Han sier at hun har gått foran, skriver VG.

– Det betyr noe at hun har vært så synlig, og så dyktig. Det har vært godt å se henne der oppe blant stjernene på himmelen, noe for mange unge kvinner å strekke seg etter, uavhengig av politisk ståsted, sier Raja.

– Jeg har stor forståelse for beslutningen Tajik har tatt om å trekke seg som arbeids- og inkluderingsminister. Det er ingen tvil om at det var riktig og viktig. Politikere er avhengige av tillit, og da må vi også være ryddige når vi gjør feil, sier Raja.

– Fram til denne saken – har vært et sjeldent og godt forbilde for mange. Det er lite mangfold blant politikerne i Norge, spesielt på toppen. For kvinner med minoritetsbakgrunn har veien vært enda lenger, sier han videre.

– Et forbilde for jenter og kvinner generelt i Norge

– Ja, jeg er sikker på at Hadia ikke bare har vært et forbilde for jenter med minoritetsbakgrunn, men også har vært det for jenter og kvinner generelt i Norge. Således er hennes avgang et tap for Norge, sier Abid Raja.

Tajik og Raja har endel til felles:

Begge har innvandrerbakgrunn – foreldrene kom til Norge fra Pakistan på 1970-tallet.

