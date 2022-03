annonse

Det meldes om hamstring.

Russiske dagligvarekjeder har innført tak på hvor mye hver kunde får ta med seg gjennom kassen. Begrensningene gjelder basisprodukter som melk, egg, brød, ris og visse typer kjøtt. Dette skriver The Moscow Times.

Russlands handels- og industridepartement mener begrensningene er nødvendige for å opprettholde et prisnivå som folk har råd til og motvirke at basisprodukter hamstres i store kvanta for salg på svartebørsen.

I helgen har det vært flere tilfeller hvor folk har kjøpt basisprodukter «i mengder som klart er større enn nødvendig for privat konsum (inntil flere tonn) for påfølgende videresalg», hevder departementet i en uttalelse.

Russlands største dagligvarekjede er Magnit, etterfulgt av Perekrjostok. Sistnevnte er del av X5 Group, som også eier kjeden Pjaterotsjka. Rundt seksti prosent av matvarebutikkene i landet er for øvrig frittstående.

Russland er i stor grad selvforsynt med landbruksvarer som melk, korn, honning og bær. Det er likevel uklart hvordan sanksjonene fra EU, Storbritannia og USA vil kunne ramme landets matforsyning på kort og lengre sikt.

Det er allerede tydelig at russerne fremover vil slite med å få tak i elektronikk, møbler, klær og annet som tilvirkes utenlands.

Dette skyldes en kombinasjon av opphørt luftfart til og fra Russland og at flere internasjonale transportører ikke lenger frakter varer til Russland.

Vel så mye bidrar det flertallet av russiske storbanker snart kastes ut av det globale betalingssystemet Swift, at russiske Visa og Mastercard slutter å virke og ikke minst at rubelen har stupt i verdi målt mot euro og dollar.

