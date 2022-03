annonse

annonse

Medlemmer av terrorgruppen Den islamske staten har feiret den pågående konflikten mellom Russland og Ukraina og uttrykker håp om at krigen vil spre seg til andre europeiske land.

IS-tidsskriftet Al Naba skal ha publisert en lederartikkel om den russiske invasjonen av Ukraina. Der betegnes konflikten som en «guddommelig straff» som «vil få betydelige konsekvenser» for involverte land.

Artikkelen skal ha blitt distribuert på den krypterte meldingsappen Telegram. Tilhengerne av Islamsk stat oppfordres til å dra nytte av det potensielle kaoset. Det hevdes at konflikten bare er begynnelsen på en større kamp, skriver Breitbart basert på en artikkel i Il Giornale.

annonse

«Det som skjer i dag, den direkte blodige krigen mellom de ortodokse korsfarerne – Russland og Ukraina – er bare ett eksempel på Guds straff for dem, som beskrevet i Koranen,» står det angivelig.

«Enten den er lang eller kort, er denne russisk-ukrainske krigen bare begynnelsen på de neste krigene mellom korsfarerlandene, og bildene av ødeleggelse og død som vi ser er bare en lite forvarsel om de store krigene som kommer.»

En annen Telegram-konto, som sies å være knyttet til sympatisører av al-Qaida i Jordan, kommenterer også konflikten: «La muslimer se denne krigen som en guddommelig gave til muslimene der [i Ukraina], i Russland og i hele verden. For de som tenker over dette, er det indikasjoner på at det vil forandre verden, og hvis muslimene drar nytte av det, vil det være et stort bidrag til muslimenes storhet.»

annonse

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474