annonse

annonse

Leger Uten Grenser advarer om humanitær katastrofe i den ukrainske byen Mariupol.

Byen, som ligger tett på grensa mot Russland, har vært under beleiring fra russiske styrker.

– Det er helt nødvendig at denne humanitære korridoren, som kunne ha blitt opprettet i dag, men som det ikke har blitt noe av på grunn av manglende respekt for våpenhvilen, blir opprettet svært raskt for å la den sivile befolkningen, kvinner og barn, forlate byen, sa Laurent Ligozat, MSFs krisekoordinator i Ukraina, til AFP.

annonse

– Situasjonen er katastrofal, og den blir verre dag for dag, la han til.

Det har vært mange russiske artilleriangrep, og byen har blitt meldt å være omringet og avskåret fra alle forsyninger, skriver NTB.

Les også: Startet innsamlingsaksjon for ukrainsk HV: – Hva er det vi nordmenn er gode på? (+)

Det har vært mange russiske artilleriangrep, og byen har blitt meldt å være omringet og avskåret fra alle forsyninger.

– I dag er det ikke mer vann. Folk har store problemer med å få tak i drikkevann, og dette er i ferd med å bli et kritisk problem. Det er ikke mer strøm, det er ikke oppvarming. Det er i ferd med å bli tomt for mat, og butikkene er tomme, sa Ligozat.

– I flere dager har det rett og slett ikke vært noe som har kommet verken inn eller ut av byen.

Les også: Strategisk situasjonsbilde: Putin viser ingen tegn på tvil (+)



Mariupol, en sentral havneby i Sør-Ukraina, har vært under beleiring i flere dager. Mikhail Vershinin, leder av Donetsk regionale patruljepoliti, beskrev situasjonen som å være på «randen av en humanitær katastrofe», skriver The New York Times på Twitter.

Mariupol, a key port city in southern Ukraine, has been under siege for days. Mikhail Vershinin, head of the Donetsk Regional Patrol Police, described the situation as being on “the brink of a humanitarian disaster.” https://t.co/uZ3klB0P4y pic.twitter.com/KnjK52WZq3

— The New York Times (@nytimes) March 5, 2022