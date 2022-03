annonse

Finansavisens redaktør er kjent for å ønske borgerlige regjeringer. Nå tror han Hadia Tajik kan bli et godt kort i så måte.

Etter Hegnars oppfatning er Tajik en skattesnyter. Han oppsummerer saken slik:

«Da Hadia Tajik søkte Statsministerens kontor (SMK) om gratis pendlerbolig, meddelte hun at hun ikke hadde boligutgifter i hjemkommunen. Dermed er det skatterettslig krystallklart at hun ikke kunne få skattefri pendlerbolig. Angivelig var det SMK som fortalte Tajik at hun ikke fikk skatteprivilegiet uten egne boligutgifter i Sandnes. Og det er da det skjer: Tajik skaffer seg i løpet av få dager en leiekontrakt til en kjellerleilighet i Sandnes, hvor hun angivelig skulle bo og betale husleie. Hun hadde løst skatteproblematikken.»

At hun samtidig eide to leiligheter samme sted, gjør saken enda verre. Hegnar mener det var åpenbart at hun måtte gå som statsråd. At hun blir sittende som nestleder i Ap mener Hegnar er noe som vil hefte ved partiet lenge. Hegnar viser til forfatter Erik Fosnes Hansen som gikk ut på Facebook og sa at han ikke lenger kunne stemme på Arbeiderpartiet, før Tajik var ute av partiledelsen. «Mange tenker nok slik. Fosnes Hansen har altså skjønt skatteretten bedre enn statsminister Jonas Gahr Støre,» skriver Hegnar.

Men andre i Ap holder sin hånd over henne. I stedet for å kreve at Tajik fremlegger det fulle og hele bildet av det som har skjedd «mumles det og gråtes det over Tajiks unge alder, uerfarenhet, og opptreden tilbake 15 år i tid,» ironiserer han.

Men som Ap-motstander ser redaktøren håp: «Hadia Tajik [bør] absolutt fortsette som nestleder – av hensyn til valgresultatene fremover. Man må ikke overse det faktum at en nestleder i Arbeiderpartiet, i realiteten og i historisk perspektiv, også er statsministerkandidat,» avslutter han.

