Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj takker Elon Musk for støtte.

– Neste uke mottar vi en ny forsendelse med Starlink-systemer til ødelagte byer, tvitrer Zelenskyj og takker Musk for at han «støtter Ukraina med ord og handlinger»

På en video lagt ut på hans offisielle Instagram-konto, inviterer Zelenskyj Musk til Ukraina.

– Dersom du har tid, etter krigen. Du er hjertelig velkommen, jeg inviterer, sier presidenten.

– Det høres bra ut. Jeg ser frem til å besøke, svarer Musk.

Talked to @elonmusk. I’m grateful to him for supporting Ukraine with words and deeds. Next week we will receive another batch of Starlink systems for destroyed cities. Discussed possible space projects 🚀. But I’ll talk about this after the war.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 5, 2022