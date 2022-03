annonse

USS Gerald R. Ford gjennomgår nå noen siste oppgraderinger før det nye flaggskipet til USAs marine offisielt går inn i tjeneste.

The National Interest melder at det første superhangarskipet i Ford-klassen, USS Gerald R. Ford, har gjennomgått omfattende inspeksjoner og noen mindre reparasjoner, knyttet til et «sjokkforsøk» til sjøs i 2021.

Etter forsøkene, hvor US Navy utsatte USS Gerald R. Ford for flere eksplosjoner i farvann nær krigsskipet, undersøkte personell hver eneste lille krik og krok ombord for å se etter skader. Etter de detaljerte inspeksjonene, viste det seg at reparasjonene knyttet til sjokkforsøkene var færre enn forventet. Betraktelig mindre enn reparasjonene knyttet til lignende sjokkforsøk til hangarskipet i Nimitz-klassen USS Theodore Roosevelt i 1987.

Etter de positive resultatene, forbereder USS Gerald R. Ford seg nå på sin første operative utplassering.

Sjokkforsøk

Den amerikanske marinen gikk med på å la USS Gerald R. Ford gjennomgå sjokkforsøk etter oppfordring fra Kongressen, inkludert den avdøde forhenværende Arizona-senator John McCain. Superhangarskipet skulle egentlig gå inn i tjeneste i US Navy på et tidligere tidspunkt, men det ble ansett som viktig å stressteste den nye klassen av hangarskip som inkorporerer flere nye teknologier.

Resultatene har vært overveldende positive, ifølge admiral James P. Downey, prosjektleder for den amerikanske marinens hangarskipprogram:

– Ford krevde bare 20 prosent av reparasjonsarbeidet som vi så på USS Theodore Roosevelt. Av dette reparasjonsarbeidet ble omtrent 85 prosent utført av skipets mannskap i stedet for på verftet, sier han.

Strømlinjeformet

Arbeidet med å modernisere det første hangarskipet i Ford-klassen har ifølge Downey vært mer strømlinjeformet sammenlignet skip med Nimitz-klassen, USAs forhenværende hangarskipdesign.

Ford er designet spesifikt for å ha en fleksibel intern struktur, slik at det enkelt kan bygges inn nye kapasiteter. US Navy kan nå oppgradere kommando- og kontrollrom uten å kutte mye i skipets indre.

– Historisk sett går rundt 40 prosent av moderniseringsarbeidet på hangarskip i Nimitz-klassen til rivning, som involverer skjæring og sveising, forklarer Downey.

2072

Nå som sjokkforsøket og tilknyttede reparasjoner er fullført, forbereder USS Gerald R. Ford seg på sin første offisielle utplassering. lyskvadronen Carrier Air Wing Eight (CVW-8) skal ha hangarskipet som sin faste base.

Men før USS Gerald R. Ford offisielt går inn i tjeneste, må det fullføres systemkvalifikasjonstester og sertifisering av flydekket, samt tre faser av luftkrigføringstrening, og en evaluering av kampsystemenes operative beredskap.

Når USS Gerald R. Ford først er operasjonelt, forventes hangarskipet å være i drift til omtrent 2072.

