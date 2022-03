annonse

Høyre-leder Erna Solberg tror krigen i Ukraina vil tvinge frem en revurdering av forsvarsplanene i Norge.

Norge må ta lærdom av konflikten som nå pågår i Ukraina, sa opposisjonslederen da hun åpnet Høyres budsjettkonferanse i dag.

Solberg mener Russlands invasjon av Ukraina endrer verden og spillereglene og at det betyr nye prioriteringer, som for eksempel at den nye forsvarskommisjonen går inn i saken og fremmer anbefalinger i tråd med den forverrede sikkerhetspolitiske situasjonen.

– Vi må nok bruke mer penger på forsvar enn vi hadde planlagt på noen områder og få ekspertvurderinger av hva som er betydningen av denne situasjonen fremover. Det er godt mulig at erfaringene fra Ukraina tilsier at det er områder vi må styrke, fordi den sikkerhetspolitiske situasjonen er blitt enda mer krevende, utdyper Solberg overfor NTB.

Ifølge Solberg er spesielt cyberforsvar et område som bør styrkes.

Denne uken er Høyres stortingsgruppe samlet på Sundvollen for å starte arbeidet med partiets alternative statsbudsjett for 2023 og i åpningstalen på konferansen i dag tok Solberg også et oppgjør med statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

– Han sier han skal rydde opp, men de virkelig store tingene for Norge har gått veldig bra. Vi kom ut av pandemien på en utrolig god måte, sier Solberg til NTB.

