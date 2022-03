annonse

Får tilsvar om at det kun er den «urbane, hippe eliten» som er konfliktsky.

– Nordmenn er feige. Det er nesten umulig å få dem til å ta den ubehagelige praten, skriver Sanna Sarromaa, finne, feminist og forfatter i VG, og sparer ikke på kruttet:

– Nordmenn er dårlige til å både gi kritikk og ta imot kritikk. Det er godt gjort. Er det noe å kritisere, bør det helst diskuteres bak ryggen på den eller dem det gjelder. En omvei er alltid best. Vi som tar konflikter på stående fot og står for det vi mener, ansikt til ansikt – vi blir sett på som mentalt ustabile.

Sarromaa skriver videre at den typiske nordmannen kontakter sameiets eller borettslagets leder istedenfor å snakke direkte med naboen som plager eller forstyrrer. Kolleger snakker med hverandre og rapporterer til sjefen i stedet for å ta det opp med den det gjelder. Foreldre ringer til rektor i stedet for læreren de mener ikke gjør jobben sin.

– Der omveier kan tas, tas dem. Fordi nordmenn er passiv-aggressive og konfliktsky, hevder hun.

Evnen til å ta saklig kritikk er svakere enn før

Den mye omtalte psykologen Øyvind Eikrem konstaterer i et intervju med Resett at Sanna Sarromaa er flink til å provosere med sine kommentarer.

– For det første snakker hun om evne til å gi og ta imot direkte kritikk. Det finnes veldokumenterte forskjeller på menns og kvinners måter å håndtere uenighet og konflikter på.

Eikrem forteller at menn er mer rett på, mens kvinner er mer indirekte. Men han er enig med henne i at evnen til å ta saklig kritikk allment sett er svakere enn før.

Videre finnes det kulturforskjeller i hva som er akseptabelt å kommunisere:

– Å uttrykke sinne – selv om det er fullt berettiget – har blitt sterkt tabu i Norge, mener Eikrem, og sier at når sinne kommer til overflaten blir lett fortolkningen at personen er «ute av kontroll». Konteksten som ga opphav til situasjonen ses bare bort fra. Når de sosiale rammene ikke tillater at personer uttrykker sine emosjoner rett fram, så kommer de likevel indirekte fram, slik som i passiv-aggresjon eller engstelig unnvikelse. Også her har hun et gyldig poeng, sier psykologen.

Likevel er han ikke så sikker på at Sarromaa egentlig beskriver det norske folkelynnet treffende i sin kommentar. Eikrem hevder at feigheten kun finne blant «urbane, hippe eliten» her til lands, og ikke representativ for folket som helhet i sin væremåte.

Han fastslår at de heldigvis fortsatt finnes mye sunt bondevett blant folket, slik at de evner å stå imot absurde fortellinger og krav som de selv ikke er tjent med.

