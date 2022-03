annonse

annonse

Marine Le Pens niese Marion Maréchal kunngjorde sin tilslutning til presidentkandidat Eric Zemmour på et valgkampmøte i Toulon søndag kveld.

Maréchal (32) var folkevalgt for Le Pens parti Nasjonal Samling (dengang Nasjonal Front) fra 2012 til 2017, og er svært populær både blant velgerne til Nasjonal Samling og sentrum-høyre-partiet Republikanerne. Zemmours støttespillere håper Maréchals tilslutning kan bli et vendepunkt. Han går til valg på å danne en ny politisk sammenslutning bestående av velgere og politikere fra Nasjonal Samling, Republikanerne og desillusjonerte hjemmesittere.

– Da jeg forlot politikken for fem år siden, gikk jeg min vei med en følelse av motløshet, med inntrykk av at vi, mot vår vilje, var nyttige idioter for systemets opprettholdelse. Hver gang virket seier uoppnåelig … Her, med dere, er jeg endelig sikker på at … en ny politisk sammensetning vil oppstå. Jeg tror igjen at seier er mulig, sa Maréchal foran 8 000 tilhørere.

annonse

– I rekordfart har dere allerede begynt å virkeliggjøre mye av det jeg har tatt til orde for i flere år: Bygge denne samlingen på høyresiden … ved å tiltrekke personligheter fra Republikanerne, Nasjonal Samling og andre steder, sa hun med henvisning til alle politikerne fra nevnte partier som har sluttet seg til Zemmours nystartede parti Reconquête («Gjenerobring»).

Partiet har eksistert i tre måneder og har nå over 110 000 medlemmer. Til sammenligning hadde sittende president Emmanuel Macrons parti 80 000 medlemmer seks måneder etter at det ble stiftet i april 2016.

– Bak [Eric Zemmours] kandidatur finnes en stor folkelig og nasjonal bevegelse, sa Maréchal.

annonse

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474