Michael van Gerwen fant tilbake til gammel form under den fjerde uken av Premier League.

Van Gerwen regelrett knuste Jonny Clayton, Michael Smith og Peter Wright på veien til en overlegen seier.

Wright ble knust 6-0 og Van Gerwen tapte kun tre games under hele den fantastiske forestillingen. Han håpte å ta med seg de formen inn i UK Open, men det skjedde ikke.

«Mighty Mike» stupte på hodet ut av konkurransen allerede i femte runde. Det skulle i stedet bli en annen nederlender som skulle dominere denne konkurransen. Danny Noppert, eller «The Freeze», som er kallenavnet hans, hadde litt flaks med veien til finalen, da han ikke møtte noen av de største favorittene.

𝗧𝗵𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟮 𝗖𝗮𝘇𝗼𝗼 𝗨𝗞 𝗢𝗽𝗲𝗻 𝗖𝗵𝗮𝗺𝗽𝗶𝗼𝗻…

What a weekend for Danny Noppert as he wins his first ever TV ranking final! pic.twitter.com/c3ROjwv4YJ

— PDC Darts (@OfficialPDC) March 6, 2022