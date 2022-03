annonse

Tolv store kattedyr ble forrige uke evakuert fra krigen i Ukraina, men skjebnen er høyst usikker for andre dyr i fangenskap. Mange engasjerer seg for å hjelpe.

Seks løver og seks tigre fra et senter for vanskjøttede dyr nær Kyiv ankom Polen torsdag morgen, forteller en talskvinne for Poznan Zoo som organiserte evakueringen.

Den ukrainske lastebilen med den spesielle lasten måtte kjøre store omveier fra Kyiv for å unngå krigshandlingene. I tillegg til løvene og tigrene fraktet lastebilen også to karakaler (ørkengauper) og en afrikansk villhund, opplyser Malgorzata Chodyla fra Poznan Zoo.

Lastebilen som hadde startet fra Kyiv tirsdag, måtte stoppe underveis fordi den møtte russiske stridsvogner. Men den kom seg til slutt vel fram til grensen, der dyrene ble overført til en polsk lastebil.

Dyrene ble brakt over grensen på lovlig vis takket være en endring i reglene i den internasjonale avtalen for å kontrollere handel med truede dyr og planter (CITES). Polens veterinærmyndigheter bisto også i aksjonen.

Nå jobber Poznan Zoo for å få hjelp til å ta seg av dyrene. De har også startet en innsamlingsaksjon for dem.

Mange dyr igjen

Men selv om disse dyrene nå er fraktet trygt ut av Ukraina, er det mange dyr igjen. Og i likhet med menneskene lider de av frykt og angst under bombardementene.

I hovedstaden Kyiv er dyrehagen nå naturlig nok stengt for besøkende, men dyrene er der like fullt. Og det er ikke lagt noen planer for å evakuere dem, skriver euronews.

Det er snakk om 4.000 dyr fordelt på 200 arter, deriblant elefanter, kameler og Ukrainas eneste gorilla.

Personalet i dyrehagen tror ikke at det lenger er mulig å få evakuert dyrene.

– Vi får blant annet ikke transport, sier Kyrylo Trantin som er sjef for dyrehagen.

Han forteller at de foreløpig har matforsyning for dyrene for cirka ti dager.

Får beroligende midler

Forrige uke ble det rapportert om kraftige kamper nær Kyiv Zoo. Det førte til stor bekymring for dyrene. Engasjementet var stort i sosiale medier.

Trantin sier at elefanter og andre sårbare arter får beroligende midler, slik at de tåler smellene og skytingen bedre.

– Mange av dyrene blir svært stresset av lydene fra krigen. Flere har derfor blitt flyttet innendørs og i ganger under jorda, forteller han.

– Dyrepasserne forsøker også å roe dem ned ved å sove hos dem om natten, forteller han.

Hunder og katter

Men det er ikke bare store ville dyr i fangenskap som lider. Også foreninger for omplasserte dyr sliter med å beskytte hjemløse hunder og katter.

Britiske James Sawyer er direktør for International Fund for Animal Welfare (IFAW). Han forteller at organisasjonen støtter sentre i Ukraina og har levert mat, veterinærutstyr og betalt lønn til ansatte slik at de skal kunne ta vare på hunder og katter også under krigen.

– De lokale forsyningene er i ferd med å ta slutt, og krigshandlingene rammer også disse sentrene. Ett av de to dyresentrene vi støtter har blitt skadd av bomber og har mistet et dyr, forteller han til BBC.

Også den norske foreningen for dyrs rettigheter, NOAH, samler inn penger for å hjelpe de krigsrammede dyrene.

NOAH skriver at de vil overføre pengene de samler inn til dyrerettighetsorganisasjonen UAnimals i Ukraina – som deretter vil fordele pengene på hjelpetiltak for trengende dyr og dyrehjem for familiedyr, gårdsdyr og ville dyr.

Den svenske veldedige foreningen Hundar uten Hem forsøker også å gi konkret hjelp, for «å gjøre det de kan for å gjøre det lettere for mennesker og dyr i denne forferdelige situasjonen».

Mattilsynet lemper på regler

Mattilsynet i Norge skriver at de jobber med å finne løsninger for ukrainere som kommer til Norge med kjæledyr som ikke oppfyller kravene til dyrehelse for innreise til EU/EØS-området.

Mattilsynet gjør nå flere unntak fra regelverket, slik at flyktninger fra Ukraina kan få med kjæledyrene sine inn i Norge, heter det på nettsidene.

