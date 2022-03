annonse

Ukraina avviser Russlands tilbud om å opprette humanitære korridorer for evakuering av sivile til Russland og Hviterussland.

Ukraina kaller det «fullstendig umoralsk» at Russland foreslår å la ukrainere flykte, gitt at de krysser grensa til Russland eller Hviterussland.

Ifølge Reuters sier en talsmann for Ukrainas president Volodymyr Zelensky at ukrainske borgere må kunne forlate sine hjem gjennom ukrainsk territorium, og anklager Russland for å med vilje stå i veien for tidligere evakueringsforsøk.

– Dette er en fullstendig umoralsk historie. Folks lidelse brukes til å lage de ønskede TV-bildene, sier talsmannen i en skriftlig melding.

– Dette er ukrainske borgere, de bør ha rett til å evakuere til ukrainsk territorium, skriver han.

Macron avviser at han skal ha bedt om korridorer til Russland

Avtalen om en midlertidig våpenhvile skal ha blitt diskutert da Macron snakket med president Vladimir Putin i går, men det franske presidentkontorer reagerer på at russerne oppretter korridorer kun til Russland og Hviterussland.

– Macron har ikke bedt om at det opprettes korridorer til Russland. Han ba om at sivilbefolkningen må få reise ut og at humanitær hjelp må komme inn, sier presidentkontoret i en uttalelse til BFMTV.

– Dette er enda en måte for Putin til å endre narrativet og si at det er ukrainerne som er den aggressive part og at russerne er de eneste som tilbyr asyl til alle, heter det videre.

