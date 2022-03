annonse

Regjeringen skal dele ut hele 19 millioner kroner til tiltak mot rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer. Erlend Wiborg fra Frp mener politikere kaster penger etter ytterste venstre fløy.

– Vi ønsker at flere skal inviteres til å delta, og vi støtter nytenkende tiltak som har som mål å forebygge, informere og utvikle kunnskap. Derfor er det godt å se at det finnes så mange bra ideer og tiltak som nå kan gjennomføres, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen fra Arbeiderpartiet.

Av de 47 organisasjonene som deler 19 millioner kroner finner vi blant annet: Kvinnegruppa Ottar, Antirasistisk senter og Minotenk.

Kvinnegruppa Ottar får 400 000 kroner. Pengene skal gå til prosjektet «Kjerringa mot strømmen», et kurs i feministisk teori og praksis. Ifølge hjemmesiden har dette kurset vært forbeholdt aktive medlemmer av Ottar. Men med 400 000 kroner fra Regjeringen så får de nå muligheten til å utvide med spesiell vekt på innvandrerkvinner, står det i prosjektbeskrivelsen. Der målet til Ottar er å styrke deltakernes selvtillit og mot til å delta i offentlige debatter, ta på seg verv og generelt delta i samfunnslivet. Konseptet blir utviklet i retning av bekjempelse av rasisme og kulturelle strukturer som holder kvinner nede eksempel hvordan møte netthets og hatefulle ytringer.

Antirasistisk Senter får 710 000 kroner. Disse pengene skal gå til et nasjonalt veiledningstilbud om rasistisk diskriminering per telefon, chat og e-post. Tjenesten skal både kunne gi medmenneskelig støtte i møte med krevende opplevelser til dem som har behov for det, og konkret veiledning ut fra tilgjengelig informasjon om hvordan den aktuelle saken eventuelt kan håndteres. Tiltaket fikk også tilskudd i 2021.

Minotenk får 210 000 kroner. De vil trykke opp og distribuere boken «Håndbok mot rasisme». De mottok tilskudd til å produsere boken i 2021, og at det nå er det behov for å trykke opp flere eksemplar.

Minotenk skriver på hjemmesiden at «Håndbok mot rasisme» skal gi en forståelse til alle om hva rasisme er og et språk til de som er utsatt for rasisme. Den skal gi kunnskap om hvordan vi alle kan kjempe mot rasisme. Og den skal være et verktøy for lærere som vil diskutere rasisme i klasserommet.

Professor emeritus ved OsloMet, Kaare Skagen skriver i Aftenposten om «Håndbok mot rasisme» at det er uklokt å innføre en ideologi som er lånt fra USA.

– Håndbokens hovedkilde til begreper og tenkning om raser, rasisme og antirasisme er såkalt kritisk raseteori som er utviklet av amerikanske akademikere, sier Skagen, og begrunner:

– Der hvor denne boken tråkker helt feil og blir uegnet for bruk i skolen, er når begreper og teoribiter fra amerikansk raseteori blir forsøkt oversatt inn i norsk historie, kultur og språk.

– Ekstreme organisasjoner

– Jeg mener kamp mot rasisme og diskriminering er veldig viktig. Men jeg har null tro på at relativt ekstreme organisasjoner som Ottar, Antirasistisk senter og så videre har noe som helst å bidra med, sier Erlend Wiborg til Resett, og kaller det sløsing:

– Det å kaste skattebetalernes penger etter de organisasjonene er sløsing.

Wiborg er Frps innvandringspolitiske talsperson. Han mener dette dreier seg om organisasjoner på ytterste venstre fløy, og påpeker at det ikke er noen nyhet at mange politikere kaster penger etter slike organisasjoner.

Rasisme og diskriminering går mange veier og må bekjempes, sier han, før han hevder at det best gjøres ved å avskaffe særfordeler og forskjellsbehandling, men også ved å ha åpne og ærlige debatter på alle områder i samfunnet, uten å være redd for å støte noen.

Erlend Wiborg sier til Resett at alle mennesker har rett på å bli behandlet som enkeltindivider og skal dømmes etter sine handlinger, ikke etter hudfarge, etnisitet, religion, legning og så videre.

