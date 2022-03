annonse

«Be my guest» – det skulle politimannen aldri ha sagt.

Den 2. mars møtte en mann (32) i Oslo tingrett, tiltalt for overtredelse av Politiloven § 30 nr. 1, jf. § 5 – for å ha unnlatt straks å rette seg etter pålegg, tegn eller øvrige signaler gitt av politiet.

Grunnlag

«Mandag 6. september 2021 ca. 13.40 i Drammensveien i Oslo, unnlot han å etterkomme pålegg gitt av politibetjent NN om å fjerne seg fra fortauet og rundt inngangen til NAV Frogner,» lød tiltalen.

Tiltale erkjente seg ikke skyldig etter tiltalebeslutningen. Aktor mente at tiltalte skulle dømmes i overenstemmelse med tiltalebeslutningen, til en bot på kroner 9 600,- eventuelt 19 dagers fengsel.

Advokaten hevdet at tiltalte måtte frifinnes, og/eller at han måtte behandles på mildeste måte.

Protest

På ettermiddagen mandag 6. september 2021 demonstrerte flere personer utenfor inngangspartiet til NAVs kontorer i Drammensveien i Oslo.

Politiet ble tilkalt, hvorpå det kort tid etterpå ankom en politipatrulje. Tiltalte ble anmodet om å fjerne seg fra området.

Tiltalte mente at demonstrasjonen var lovlig, samtidig som han motsatte seg og kritiserte høylytt overfor en av politibetjentene da han fikk beskjed om bortvisningen.

Videre filmet tiltalte med sin mobiltelefon hele seansen og kommunikasjonen med politiet.

Et minutt

Sett i relasjon til ovennevnte videoopptak, ble tiltalte beordret og pålagt av politiet at han hadde 60 sekunder på seg til å flytte seg, samt gå over til den andre siden av gaten.

Tiltalte svarte og meddelte at han ville snakke med politibetjentens sjef. Politibetjenten responderte med følgende uttrykk – «be my guest», hvoretter tiltalte ble innsatt i en politibil og kjørt inn til Sentralarresten i Oslo.

Dom

Tingrettsdommer, Bjørn Feyling, ved Oslo tingrett var kort og krystallklar i sin domsavsigelse:

«Retten kan etter dette ikke se at tiltalte unnlot å etterkomme pålegg gitt av politiet om å fjerne seg fra fortauet og området rundet inngangen til NAV Frogner.

Tiltalte frifinnes.

Advokat

Resett kontaktet tiltaltes advokat, Kai Roger Vaag, for en kommentar. Han mener saken aldri skulle vært for retten og mener saken er ytterligere spesiell ettersom en annen mann tidligere har blitt dømt for samme forhold som nå ga eb frifinnelse.

– Jeg synes i utgangspunktet at det var helt unødvendig at denne saken skulle gå for domstolen. Det som også var spesielt i denne saken, var at en som var sammen med tiltalte, tidligere er dømt for samme forhold.

Vaag opplyser at denne personen møtte uten advokat, og han ble dømt av tingretten for overtredelse av Politiloven § 30. Tingrettet hadde i det tilfeller forkastet videobeviset.

De mente at det var nok å høre hva politimannen sa om dette, sier Vaag.

– Hva skjer eventuelt med denne dommen i ettertid nå da – i og med at dette er samme forhold din klient ble frikjent for?

– Den er anket, så får vi se på om Lagmannsretten vil se på den saken da. Men, det ville jo nesten være rart om de ikke gjør det, når det tilbys et videopptak med lyd om hva som faktisk ble sagt og ikke slik som politimannen mente det var».

– Hva synes du egentlig om nærværende dom, der din klient ble frikjent?

– Jeg opplever dommen som riktig, og den bygger jo på hva som vitterlig skjedde, i og med at han faktisk hadde tatt et opptak med sin mobiltelefon, sier Vaag og fortsetter:

–Uten det, så ville han nok ha blitt dømt. Dette, også grunnet at politimannen hadde en litt annen forklaring av hva som skjedde. Min menig er at dette er en riktig avgjørelse, avslutter advokaten.

