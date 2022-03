annonse

Fox News-programleder Sean Hannity antyder at Russlands president Vladimir Putin bør drepes.

– Du kutter hodet av slangen, og du dreper slangen. Og akkurat nå er slangen Vladimir Putin, sa Hannity på sin egen podkast.

Men han stoppet ikke der.

– Hvis du invaderer et uskyldig land og du dreper uskyldige kvinner og menn, mister du retten til å lede et land. Du mister retten til å leve. Jeg håper folk rundt Putin gjør noe med det før eller senere, sa han på sitt eget program «Hannity» på Fox News.

