annonse

annonse

Det ekstreme strømprisene begynner nå å vises i inkassoselskapenes statistikker. Men det er strømregningene fra oktober. Før prisen gikk i taket.

– Dette er en strømkrise for Sør-Norge. Fra Midt-Norge og nordover så ser vi ingen effekt på inkassotallene. Det er prisene der man bor som bestemmer hvor krevende situasjonen er, sier Magnus Solstad i inkassoselskapet Kredinor til NRK.

Det som kommer nå til inkasso er er ubetalte strømregninger fra oktober. Det var før politikere innførte begrepet «strømkrise». Kredinor opplyser at de mottok i januar 65 prosent større beløp til inkasso for ubetalte strømregninger, enn i samme måned i fjor.

annonse

Les også: Tidligere finansjournalist om strømkrisen: – Økokrim bør vurdere å etterforske Statnett for svindel (+)



– Så vet vi at strømprisene økte mye både i november og desember. Resultatet av det er at volumet vi får inn til inkasso vil øke mye også de neste to månedene, det er vi helt sikre på, sier Solstad.

Strømprisene økte voldsomt i både november og desember. Inkassoselskapene ser derfor for seg en god økning fremover. Men de er ikke bekymret for omfattende betalingsproblemer.

annonse

– Den viktigste grunnen til det er kanskje at norsk økonomi går godt, arbeidsledigheten er tilbake på på nivåer de var på før pandemien, noe som betyr at betalingsevnen overordnet sett er god, sier Morten Trasti til NRK. Han er gjeldsøkonom i inkassoselskapet Intrum.

Les også: Tyskland legger ned sine siste atomkraftverk, midt under strømkrisen: Norske myndigheter blander seg ikke, sier statssekretær til Resett (+)

Namsmenn viser hensyn

– Vi har ikke så langt merket noen stor økning i pågangen på grunn av inkasso for strøm, sier leder i Gjeldsoffer-Alliansen, Bengt Scheldt til Resett.

Men han legger til at derimot førte de økte strømprisene i en periode til problemer for dem som hadde lønnstrekk eller var i en gjeldsordning, men her endret det fleste namsmenn på sin praksis og tok hensyn til dette.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474