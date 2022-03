annonse

annonse

I dag har kampen mot rasisme nærmest endt opp med å velte statuer, rydde i bokhyller eller ta ned bilder fra veggen.

– Denne utviklingen innebærer at antirasismen forvalter stor grad av moralsk kapital. Å bekjempe rasisme har stor oppslutning i Norge. Det er en god ting, men det kan misbrukes, skriver Eirik Løkke fra Civita i Vårt Land, og legger til:

– Vi har altfor mange eksempler på en aggressiv antirasisme som jakter rasisme der den ikke finnes.

annonse

Les også: SV-politiker om HRS: Regjeringen gir statsstøtte til en hatblogg (+)

Løkke svarer Lisa Esohel Knudsen fra Minotenk, hun skrev følgende i forrige innlegg:

– Antirasistiske aktører har ofte samtaler om strategier seg imellom. Men å påstå at aggressivitet definerer den antirasistiske kampen, blir for meg helt feil. Hvis det er slik at man ikke kan påpeke rasisme i bøker, humor, musikk og kunst, hvordan skal man da skape større bevissthet rundt hva rasisme er og hvordan rasisme ser ut?

annonse

Til dette svarer Løkke, denne setningen tror jeg er kjernen i min uenighet med Knudsen: å relativisere intensjon og kontekst bidrar til å undergrave kampen mot rasisme i en tid hvor det motsatte er viktig.

Les også: Civita: Antirasismen oppfattes som aggressiv fordi den ER aggressiv: – Feiginger, sier Vidar Kleppe

Bare hvite er rasister

– Ja, Løkke har et svært godt og for meg et innlysende sant poeng: Omfattende, tradisjonell rasisme har lenge vært i fritt fall i Vesten, heldigvis, og samtidig har anti-rasister støvsugd vestlige samfunn for å finne bevis på det motsatte, sier forfatter og sosiolog Halvor Fosli til Resett.

Han forteller at dette har skjedd i kombinasjon med at de samme er helt uinteressert i rasisme i ikke-vestlige land. Dermed har «strukturell rasisme» blitt et utelukkende vestlig og «hvitt» fenomen. Ingen anekdote har vært for betydningsløs, ingen krenkelse har vært for liten, alle statistiske forskjeller på «hvite» og «fargede» har blitt slått stort opp og forklart med rasisme.

Det er et fint begrep for moderne anti-rasisme i Vesten, sier sosiolog Fosli, og det kalles «St. Georges Retirement Syndrom», som blant andre Douglas Murray har gjort kjent og kan utlegges slik: Da St. Georg hadde drept dragen, og ble berømt for det, måtte han fortsette å drepe drager, helt til alle var utryddet, da fortsatte han å drepe mindre farlige dyr og til slutt jaktet han på innbilte drager og andre oppdiktede dyr.

Les også: Et av Hans Geelmuydens «hvite privilegier» er å bli kalt rasist – og deretter måtte legge seg flat (+)

Lisa Esohel Knudsen er rådgiver i Minotenk og forfatter av boken «Det er personlig. Om rasisme og ytringsfrihet». Forlaget omtaler den slik: «Drapet på George Floyd i 2020 utløste en voldsom bølge av Black Lives Matter-protester over store deler av verden. Også her til lands var det demonstrasjoner og mye engasjement – men mange av dem som fortalte om sine negative erfaringer, fikk høre at rasisme ikke er et problem i Norge. Med denne boken ønsker forfatter Lisa Esohel Knudsen å få rasismedebatten tilbake på rett spor. Hun utfordrer våre blindsoner og viser hvordan identitetspolitikk kan være et nyttig verktøy i kampen mot diskriminering. Det holder ikke bare å være mot rasisme, vi må også være antirasister om vi skal bli et samfunn med like rettigheter og ytringsrom for alle».

annonse

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474