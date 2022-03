annonse

Nye anklager om russiske angrep mot evakueringsruter. Masseflukten fra ukrainske byer fortsetter.

Russland lovet i morges nok en gang våpenhvile for å gi sivile anledning til å forlate hovedstaden Kyiv og byene Tsjernihiv, Sumy, Kharkiv og Mariupol via avtalte ruter.

Våpenhvilen var et resultat av forhandlinger mellom partene i går og ble kunngjort av Russlands FN-ambassadør Vasilij Nebenzia på et hastemøte i Sikkerhetsrådet i går kveld.

I byen Sumy nordøst i Ukraina kunne de første gå om bord i busser i morgentimene etter en ny natt med russiske angrep som ifølge en talsmann for påtalemyndigheten i byen kostet 21 sivile livet, blant dem to barn.

Ukrainas visestatsminister Iryna Veresjtsjuk bekreftet at evakueringen var i gang og at de første alt var på vei i busser langs den avtalte ruten til byen Poltava, 175 kilometer lenger sør.

Journalister fra BBC kunne bekrefte at evakueringen også var i gang i morges fra Kyiv-forstaden Irpin. Da flere hundre sivile fra Irpin forsøkte å ta seg inn til Kyiv, endte det tragisk da russiske styrker angrep et veikryss de måtte passere. Minst åtte mennesker ble drept.

– Angrepenes gjentatte natur, som ifølge regjeringen kostet minst åtte sivile liv, tyder på at Russland brøt internasjonal humanitær lov ved å gjennomføre vilkårlige og overdrevne angrep, uten å gjøre alt for å unngå sivile tap, skriver Human Rights Watch.

Avlyst evakuering

Den varslede evakueringen fra havnebyen Mariupol ved Azovhavet, der opptil 200 000 sivile angivelig venter på å komme seg ut, så i dag ut til å måtte avlyses enda en gang.

Russland har to ganger tidligere lovet våpenhvile og trygg ferdsel til Zaporizjzja, 230 kilometer lenger vest, men kamphandlingene har fortsatt.

Mariupol er omringet av russisk-støttede separatister og forsvares av den beryktede Azov-brigaden i den ukrainske nasjonalgarden. Brigaden består av frivillige og krigere fra andre land, hvorav flere er nynazister.

Anklager på begge sider

En talsmann for den selverklærte republikken Donetsk i Øst-Ukraina anklaget i morges ukrainske styrker for å blokkere evakueringsruten. Det ukrainske utenriksdepartementet anklaget på sin side russiske styrker for å bombe ruten.

– Åtte lastebiler og 30 busser står klare til å levere humanitærhjelp til Mariupol og evakuere sivile til Zaporizjzja. Presset på Ukraina må økes slik at de holder det de lover, skriver departementet i en Twitter-melding.

Humanitære korridorer utgjør et dilemma for Ukraina fordi det etter alt å dømme er Russland som har mest å tjene på dem. Det mener Oscar Jonsson, som er tilknyttet Försvarshögskolan i Stockholm og er ekspert på russisk krigføring.

Han sier til TT at det blir lettere for Russland å bombe uten å risikere store sivile tap hvis ukrainske byer tømmes for sivile. Det vil også bli lettere å legitimere langvarig beleiring, mener han.

Flykter til Polen og Tsjekkia

– Disse humanitære korridorene må vare i noen dager for å være effektive. Vi må få forsyninger inn, og vi må få folk ut. Det kan ikke bli gjort på to dager, sa FNs høykommissær for flyktninger Filippo Grandi under et besøk i Oslo.

Polen har til nå tatt imot over 1,2 millioner flyktninger fra nabolandet. I løpet av gårsdagen krysset drøyt 140 000 grensen.

Mange ukrainere drar også til Tsjekkia som hittil har tatt imot over 100 000 ukrainske flyktninger, opplyser NTB.

Diplomati

I dag har Tysklands statsminister Olaf Scholz og Frankrikes president Emmanuel Macron hatt en videosamtale med Kinas president Xi Jinping.

Kina har ikke villet fordømme den russiske invasjonen og avholdt seg fra å stemme da FNs hovedforsamling gjorde det.

Under dagens samtale skal Xi ha betegnet krigen som «urovekkende», men han skal ha hatt lite konkret å bidra med, ifølge NTB.

EUs utenrikssjef Josep Borrell mener Kina er i posisjon til å kunne mekle i krigen.

– Det fins ikke noe alternativ. Vi europeere kan ikke mekle, det er helt klart. Og det kan ikke USA heller. Hvem andre? Det må bli Kina, jeg har tro på det, sa Borrell nylig i et intervju med den spanske avisa El Mundo.

Krigsfanger

Både Ukraina og Russland har tatt flere hundre krigsfanger, og ukrainske myndigheter har fått kritikk i dag fra Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) for måten fangene behandles på.

Den ukrainske etterretningstjenesten (SBU) har flere ganger vist frem fanger for mediene der de unge soldatene har måttet ta avstand fra Russlands krigføring og Putin.

– Krigsfanger og sivile som er tatt til fange, skal behandles med verdighet, sier ICRC.

– Fanger er absolutt beskyttet mot mishandling og eksponering for offentlig nysgjerrighet, inkludert bilder som spres offentlig og i sosiale medier, slår de fast.

Vesten anklages for løftebrudd

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj gikk nok en gang hardt ut mot vestlige land i dag, som han anklager for løftebrudd og beslutningsvegring.

– Det har gått 13 dager der vi har hørt løfter, 13 dager der vi er blitt fortalt at vi vil få hjelp i luften, at det vil komme fly og at de vil bli levert til oss, sa han i en videotale.

I ettermiddag skulle Zelenskyj holde en videooverført tale i det britiske Parlamentet der det ventes at han igjen vil be om militær støtte i krigen mot de russiske invasjonsstyrkene.

Russiske krav

I et intervju med den amerikanske kringkasteren ABC tirsdag, åpnet Zelenskyj tilsynelatende for å komme Russland i møte på noen av kravene president Vladimir Putin har stilt.

Putins talsmann Dmitrij Peskov gjentok disse kravene i går i et intervju med Reuters og lovet øyeblikkelig stans i krigshandlingene dersom nøytralitet blir nedfelt i Ukrainas grunnlov, Krim-halvøya blir anerkjent som russisk og regjeringen i Kyiv anerkjenner de to utbryterregionene Luhansk og Donetsk som uavhengige republikker.

Zelenskyj sier til ABC at han er villig til å diskutere den framtidige statusen til Krim-halvøya og de to utbryterrepublikkene, men sa ingenting om kravet om nøytralitet, som vil utelukke Nato-medlemskap for Ukraina.

– Jeg er klar for dialog, men vi er ikke klare for å kapitulere, sa Zelenskyj i intervjuet.

Sivile drept

FNs høykommissær for menneskerettigheter (OHCHR) sier de har kunnet bekrefte minst 474 sivile dødsfall siden krigens begynnelse. FN-kontoret sier at ytterligere 861 sivile er bekreftet såret. OHCHR bruker strenge kriterier og melder kun om tall på døde og skadde som de selv har kunnet bekrefte, og sier at de det virkelige tallet antegeligvis er betydelig høyere.

Kampene har skapt forsinkelser i FNs tilgang på informasjon, og mange rapporter må fortsatt verifiseres. Ukrainske myndigheter har lagt fram betydelig høyere dødstall, opplyser NTB.

