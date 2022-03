annonse

annonse

Politiet i London har pågrepet en kvinne i 60-årene og siktet henne for bistand i forbindelse med drapet på Martine Vik Magnussen i 2008.

Pågripelsen skjedde i bydelen Westminster i London i morges. Kvinnen er siktet for å ha bistått en ettersøkt forbryter og sitter nå i varetekt i London, skriver politiet i en pressemelding.

Farouk Abdulhak, sønnen til milliardær og en av Jemens rikeste menn Shaher Abdulhak, er siktet og internasjonalt etterlyst for drapet på den norske studenten i London natt til 14. mars 2008. Kort etter at hun ble funnet drept, rømte Abdulhak til Egypt og deretter til Jemen.

annonse

– Farouk Abdulhak bør være klar over at denne saken ikke vil forsvinne. Jeg og mitt team vil fortsette arbeidet og bruke alle muligheter for å forfølge ham og bringe ham tilbake til Storbritannia. Hans status som ettersøkt vil bestå, og vi vil ikke hvile vår innsats i å søke rettferdighet for Martines familie, sier etterforskningsleder Jim Eastwood ved Metropolitan Police i London.

Martine Vik Magnussens familie er informert om utviklingen i saken.

– Selv om dette er et positivt steg fremover, gjenstår fremdeles mye arbeid, presiserer Eastwood, sitert av NTB.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474