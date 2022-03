annonse

På Bygdøy i Oslo vest er det en nudiststrand. En nabo har satt opp gjerde for å unngå å se kjønnslige aktiviteter fra sin egen eiendom.

Men det er ikke lov, hevder Bymiljøetaten i Oslo kommune. Gjerdet forhindrer fri ferdsel. Nå har naboen fått pålegg om å fjerne gjerdet innen 14. mars, ellers vanker det tvangsmulkt på opptil 4 000 kroner dagen, skriver Avisa Oslo.

Hans familie har bodd der siden 1880, men på 1970-tallet fikk de nudister som nabo. Naboen påstår det har vært et økende problem med oppførselen til en del av dem. I en redegjørelse fra Bymiljøetaten kommer det frem at naboen har hatt problemer med uønsket aktivitet.

«Grunneier mener den nederste delen av gjerdet skjermer mot innsyn, spesielt fra en kolle/høyde hvor nakne personer driver kjønnslig aktivitet, han og hans familie, spesielt barnebarn, ikke ønsker å se».

– Problemet ble så stort etter hvert at vi fikk lov til å sette opp et gjerde for å beskytte oss, sier naboen, og sier at det ble godkjent den gang. Men i de siste årene har Oslo kommune hatt økt oppmerksomhet på strandsonen. I dag mener Bymiljøetaten at gjerdet er ulovlig, og vil ha det fjernet.

– Det er en slags kampanje kommunen har, og vi er kjent med at det gjelder flere enn vår eiendom. Det spesielle i vårt tilfelle er at det er naturisters, sier naboen.

Han har gjennom advokat klaget til Bymiljøetaten. I klagen nevner de at det oppleves som påtrengende og unaturlig å ha nakne personer tett innpå seg, for eksempel når man spiser middag eller leker med barn/barnebarn i hagen.

Men Bymiljøetaten på sin side viser til at verken etatens parkforvaltere eller politiet er kjent med at det foregår sjenerende atferd på området.

