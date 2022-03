annonse

Bokstaven Z har blitt et symbol for systemtro russere, som støtter invasjonen av Ukraina.

Sent i februar, bare noen dager før Russland uprovosert invaderte Ukraina, begynte videoer og bilder av tanks og utskytingsramper for raketter med bokstaven Z skrevet på, å sirkulere i sosiale medier.

Bruken av bokstaven fra det latinske alfabetet har gitt opphav til visse spekulasjoner. Militæreksperter har ifølge CNN tolket det dit hen at bokstaven Z står for «Za pobedy», som er russisk (skrevet med latinske bokstaver i stedet for kyrillisk) for uttrykket «mot seier», eller at det står for «Zapad», som betyr vest.

Andre har derimot hevdet at det kan stå for Zelenskyj, etternavnet til Ukrainas president.

– Det ser ut til at russiske styrker nære grensen tegner markører, i dette tilfellet Z, på farkoster for å identifisere forskjellige innsatsstyrker og echeloner, skrev Rob Lee, en ekspert på russisk forsvarspolitikk, på Twitter 19. februar.

Men siden det uprovoserte angrepet på Ukraina var et faktum, har den mystiske militære symbolbruken utviklet seg til å bli et slags symbol russere bruker for å uttrykke sin støtte, både til Putin og til invasjonen av Ukraina.

Propaganda-kampanje

Noen russere har trykket bokstaven Z til sitt bryst. Noen har tegnet den på bilene sine, andre går i hettegensere med bokstaven på, og endatil noen andre har laget seg brosjer med bokstaven på jakkeslaget, ifølge CNN.

– Myndighetene lanserte en propaganda-kampanje for å skaffe seg folkelig støtte for sin invasjon av Ukraina, og de får masse av det, skrev Kamil Galeev, en uavhengig forsker ved the Wilson Center, i en Twitter-tråd.

Let’s discuss what’s happening in Russia. To put it simply, it’s going full fascist. Authorities launched a propaganda campaign to gain popular support for their invasion of Ukraine and they’re getting lots of it. You can see “Z” on these guys’ clothes. What does it mean? 🧵 pic.twitter.com/F2zjcpJCDZ — Kamil Galeev (@kamilkazani) March 6, 2022

Han mener at bokstaven Z er blitt et symbol på russisk nasjonalisme og ideologi.

Dette skjer samtidig med at Kreml legger lokk på nyheter om russiske dødsfall under invasjonen av Ukraina. Myndighetene har til og med laget en ny lov som gjør spredning av «falsk» informasjon straffbart med fengsel.

