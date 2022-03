annonse

Hadia Tajiks brudd på juridisk, moralsk og politisk anstendighet er langt mer alvorlig enn pressen innser.

Ganske lenge tydet mye på at Hadia Tajik skulle slippe unna med skatteunndragelse, dokumentforfalskning og feilinformasjon i pressen.

Hun forsøkte å snu saken fullstendig på hodet ved å gå hardt ut med beskyldninger om presseskandale mot Aftenposten og fremstå som et offer for stygg journalistisk. Og jammen klarte hun å lure et stort antall støttespillere trill rundt. Ganske utrolig hvor lettlurte enkelte er.

Men etter hvert som detaljene fra saken kom frem, og det etter hvert viste seg at Hadia hadde svært mange mistenkelige disposisjoner å svare for, stilnet det fra støttespillerne. Men Hadia var fremdeles like kjepphøy, og svarte unnvikende, mistenkelig og tildekkende.

Personlig fulgte jeg saken den første tiden med stigende uro, og var virkelig bekymret for at pressen og det politiske etablissementet ville dysse ned alvoret i saken. Men heldigvis holdt mediene presset oppe og kom med stadig nye avsløringer, selv om den åpne kritikken var neddempet.

Men det ble mer og mer tydelig at et oppegående menneske som Tajik, utdannet jurist, dreven politiker og særdeles høyt begavet, stadig vekk påsto at hun ikke husket 15 år tilbake.

Men var det noen som trodde på henne? Ikke jeg i hvert fall. Det er så åpenbart en dekk-manøvrer å påstå at man ikke husker hva man tenkte da man tilbakedaterte husleiekontrakter, når man svarer at man ikke vet om man hadde tenkt å bo i en leilighet, om man betalte husleie hjemme osv.

Jeg husker særdeles godt mitt første leieforhold for 45 år siden. Jeg kan fortelle hver minste detalj om hva jeg betalte, om jeg hadde tenkt å bo der, om jeg bodde hjemme, eller om kontrakten var reell. Altså etter 45 år!! Men den svært begavede juristen og politikeren Hadia Tajik husker altså nesten ingenting etter 15 år!

Det er direkte pinlig når journalisten spør Hadia om en av de to leilighetene hun eide og tjente penger på samtidig som hun fikk skattefri bolig på skattebetalernes regning: «Hadde du tenkt å bo der?» og hun svarer: «Den var jo min, så jeg regnet det som min leilighet».

Og når journalisten igjen og igjen spør: «Jamen, hadde du tenkt å bo der?» så har Hadia kun dette svaret: «Den var jo min!» Det er direkte skammelig at hun ikke kan gi et ærlig svar og svare enten ja eller nei om hun hadde tenkt å bo i en leilighet hun eide.

Skattejurister har erklært i media at Hadia Tajik var pliktig til å betale skatt for leieinntekter fra utleie. Dette er åpenbart skattesvindel.

Eller hva skal man tro når journalister spør Hadia om datoen på den falske leiekontrakten er tilbakedatert, og det eneste hun har å svare er at «det står jo der, så jeg må jo tro at den er riktig». Et menneske som har datert en kontrakt med en bestemt dato, vet selvfølgelig svært godt om den er riktig, eller om den ble tilbakedatert for å oppnå fordeler. Det står overhodet ikke til troende når Hadia kommer med slike svevende svar.

At den skattefrie stortingsleiligheten også ble gitt på falskt grunnlag, er det heller ikke noen tvil om. Hadia har innrømmet at hun aldri benyttet seg av kontrakten, men når skal hun også innrømme at kontrakten ble inngått på proforma, og at hun aldri hadde intensjoner om å bo der?

Og når kan en person på egen hånd endre hele grunnlaget for sine skattefordeler, ved å innrømme at de ikke hadde slik rett på grunnlag av sine falske opplysninger, men at de likevel hadde krav på skattefritak av helt andre grunner?

Det forundrer meg at ikke pressen har gjort et større nummer av dette. Hadia løy åpenbart om en leilighet hun aldri brukte, men pressen har nærmest akseptert hennes forklaring om at hun likevel burde få skattefritak av helt andre grunner.

Når dette kommer fra en jurist, burde det vekke enorm oppsikt i avisene fordi det så åpenbart strider mot enhver juridisk vurdering, men i avisene blir dette nesten forbigått som en ubetydelighet.

Som en journalist sa på TV: Det er som om en som har svindlet til seg sykepenger gjennom å lyve om sin sykdom, påstår at han/hun likevel hadde krav på sykepenger fordi han/hun hadde en annen sykdom. Dette er en meningsløs påstand om den kom fra en ordinær arbeidstaker, mens når det kommer fra en utdannet jurist, er det direkte hårreisende. At en jurist som Hadia Tajik i det hele tatt nedlater seg til å komme med slike meningsløsheter, burde føre til dyp skamfølelse.

En jurists kvaliteter og moralske holdninger hviler i stor grad på at han/hun er objektiv og følger lovverket, uansett om det gjelder en klient eller ham/henne selv. Hadia Tajik må ha brutt juridiske moralske retningslinjer på det groveste.

Har man søkt om skattefritak på det grunnlaget at man har egen hybel i hjemfylket, men i realiteten ikke har det, er det i seg selv en svært alvorlig forfalsket opplysning. Og det kan selvsagt ikke oppveies av at man mange år etterpå påstår at man hadde utgifter hos sine foreldre.

Skattejurister har dessuten oppgitt i pressen at sporadiske utgifter til foreldrene ikke skattemessig kan regnes som boutgifter. Det innebærer at hele denne bortforklaringen fra Hadia Tajik faller bort.

Hun hadde overhodet ikke noe grunnlag for å få skattefri stortingsbolig. Hun hadde oppgitt en falsk boligkontrakt, hun eide to andre leiligheter som hun skulle ha betalt skatt for og hun bodde overhodet ikke hos foreldrene, slik hun påstår. Det kan kun dokumenteres at hun var hjemme hos dem syv ganger det første året. Det kan neppe karakteriseres som «å bo» hos foreldrene.

I tillegg til alle disse grove bruddene på både juridiske og moralske forhold, har det også kommet fram at Hadia Tajik foretok det enkelte jurister kaller for illojal skatteplanlegging, da hun overdro sin andel av deres felles leilighet til broren og lot ham selge den etterpå med full fortjeneste. Det hadde vært svært interessant om det kunne dokumenteres at halvparten av denne fortjenesten ble overført til Hadia Tajiks konto etterpå. Men det vet vi ikke.

Men det verste av alt for mange av oss, er at alle Hadia Tajiks bortforklaringer presenteres med et arrogant, hovmodig smil, som om hun anser at det må da være helt unødvendig at hun må nedlate seg til å bruke sin dyrebare tid på å forklare oss velgere slike bagateller som at hun har svindlet til seg økonomiske fordeler fra oss skattebetalere.

Når man tar i betrakting alle disse systematiske eksemplene på utnyttelse av systemet, både lovstridige og åpenbart illojale, er det forunderlig at Hadia Tajik fremdeles får de beste skussmål fra Norges statsminister og politiske kolleger, og at pressen er så tilbakeholdne med å karakterisere Hadias opptreden som det den er: Svært grove brudd på juridiske, moralske og politiske spilleregler i samfunnet.

Hele veien i denne saken, har mange av oss følt at det blir tatt på Hadia Tajik med silkehansker. Og når det nå uttales at det ikke er noe i veien for at hun snart kan være tilbake i sentrale stillinger i politikken, så undres man virkelig på hvorfor hun behandles med så stor forståelse.

Jeg har et par forslag til hvorfor hun slipper så lett unna sine umoralske økonomiske disposisjoner: Hun er kvinne, Ap-politiker, innvandrer og muslim. Alle disse faktorene er formildende omstendigheter i norsk presse og norsk politisk offentlighet.

Og man må jo spørre seg: At Aps leder, statsminister Jonas Gahr Støre, tar så utrolig lett på denne saken, sier det noe om hans egen lettvinte omgang med økonomiske lover og politiske rettskaffenhet? Jeg begynner virkelig å lure. Å være villig til å overse alvorlige lovbrudd, både formelle og moralske, hos sine medarbeidere, kan indikere at man heller ikke selv tar dem så alvorlig.

