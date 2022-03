annonse

annonse

Havnebyen Mariupol i Ukraina, som nå er beleiret av russiske styrker, er hjem for Azov-regimentet, en tidligere milits med mange nynazister i rekkene.

Azov-militsen så dagens lys på tidlig 1980-tall og besto da av en gruppe høyreekstreme fotballpøbler i miljøet rundt fotballklubben Metalist Kharkiv, kjent som Sect 82.

I 2014 okkuperte medlemmene administrasjonsbygningen i Kharkiv for å forsvare byen mot russiskstøttede separatister, som hadde erklært uavhengighet i Øst-Ukraina.

annonse

I mai samme år grunnla Andrij Biletskyj det som skulle bli kjent som Azov-bataljonen, med god støtte fra oligarken Serhiyj Taruta.

Nasjonalgarden

Biletskyj var ikke noe ubeskrevet blad og hadde blant annet fartstid i Ukrainas patrioter og Ukrainas sosial-nasjonale parti (SNPU), to ultranasjonalistiske partier med mange nynazister i rekkene.

I juni 2014 jaget Azov-bataljonen de russisk-støttede separatistene ut av havnebyen Mariupol, og det begynte raskt å komme meldinger om plyndring og overgrep mot sivile.

annonse

Tre måneder senere ble bataljonen formelt innlemmet i Ukrainas nasjonalgarde og omdøpt til regiment med Mariupol-området som base.

Den hvite rase

Biletskyj viet seg deretter til politikken og ble valgt inn i nasjonalforsamlingen for det ultranasjonalistiske og nynazistiske partiet Sosialnasjonalistisk forsamling (SNA).

Partiets uttalte mål var å «beskytte den hvite rase ved å danne et antidemokratisk og antikapitalistisk system», og Biletskyj fastholdt at Ukraina burde lede an «i et endelig korstog mot de semittisk-ledede undermenneskene».

Ihor Mykhailenko tok over som leder for Azov-regimentet, og rapportene om grove overgrep mot sivilbefolkningen fortsatte å strømme inn.

Voldtekter og tortur

FNs høykommissær for menneskerettigheter (OHCHR) har i rapporter anklaget regimentet for å stå bak plyndring av private hjem i stor skala, voldtekter, bortføringer og vanntortur og elektrisk tortur mot fanger.

Gravejournalisten Michael Colborne, som blant annet er tilknyttet journalistkollektivet Bellingcat , tegner i boka « From the Fires of War » et bilde av Azov-brigaden som en formidabel halvmilitær styrke av høyreekstremister i Mariupol-området.

Det samme gjør Heidi Beirich i Global Project Against Hate and Extremism , som dokumenterer hvordan brigaden har tiltrukket seg nynazister og høyreekstremister fra hele verden.

– Dette er definitivt en ekkel gjeng. De har hatt et stort nærvær av nynazister, og de har dokumenterte antisemittiske holdninger, slår hun fast.

annonse

Nazisymboler

Regimentets symbolbruk etterlater heller ingen tvil. En såkalt Wolfsangel, ulvekrok, pryder uniformene. Det samme symbolet prydet også uniformene til tyske SS og ble flittig brukt av det tyske nazipartiet NSDAP.

Hakekors er heller ikke uvanlig å se, og mange av brigadens medlemmer er opptatt av norrøn mytologi og symboler. Mange er også fanatiske islamhatere.

I forrige uke delte den ukrainske nasjonalgarden en video på sin offisielle Twitter-konto som viste soldater i Azov-regimentet som dyppet kuler i grisefett før de skulle ut i kamp.

– Kjære muslimske brødre, i landet vårt kommer dere ikke til himmelen, sier en av soldatene i videoen, åpenbart med henvisning til meldingene om at muslimske tsjetsjenere deltar i den russiske invasjonsstyrken.

Norske og svenske

Flere norske høyreekstremister har kjempet sammen med Azov-brigaden, blant dem en i dag 30 år gammel bergenser som både har latt seg intervjue og deltar i den britiske dokumentarfilmen «Robin Hood Complex – Ukraine». Han er også omtalt av Filter Nyheter.

Ifølge Heidi Beirich har nordmannen ledet brigadens forsøk på å verve amerikanske medlemmer. Flere nynazistiske grupper fra USA har funnet veien til Ukraina, og det anslås i dag at rundt 35 amerikanere kjemper i Azov-brigaden.

Svenske soldater i regimentet har også latt seg intervjue, blant dem en tidligere skarpskytter fra det svenske forsvaret.

Tyske Der Spiegel anslo for få år siden at Azov-regimentet talte minst 2.500 frivillige soldater, og det skal være over 30 nasjonaliteter blant dem, også russiske.

Rasekrig

Ukraina har blitt et viktig område der hvite høyreekstremister kan «trene for det noen vil kalle en hellig rasekrig», sier Alberto Testa til Vice. Han er ekspert på høyreradikale miljøer og tilknyttet University of West London.

Politiet i flere europeiske land har de siste årene avdekket terrorplaner blant høyreekstreme som har vært i Ukraina og kjempet sammen med Azov-regimentet.

– Takket være Azov-regimentet har Ukraina blitt et nytt senter for høyreekstreme fra hele verden. Fra å organisere konferanser for høyreekstremister og nynazistiske konserter, til aktivt å forsøke å rekruttere amerikanere i sine rekker, er det all grunn til å bekymre seg over hva Azov gjør, konstaterer Michael Colborne i Foreign Policy.

annonse

Kongressen i USA har tidligere forbudt Pentagon å trene eller væpne medlemmer av regimentet, og det samme har Canada. Demokrater har forsøkt å få dem terrorlistet.

Facebook har satt dem på samme liste som Ku Klux Klan, IS og andre ekstreme grupper som nektes adgang til plattformen.

Ingen maktfaktor

Noen stor maktfaktor i Ukraina, utenfor Mariupol-området, er imidlertid ikke Azov-bevegelsen og de høyreekstreme partiene som omgir dem. President Vladimir Putins gjentatte påstander om at nabolandet må avnazifiseres faller derfor på sin egen urimelighet.

De høyreekstreme og nynazistiske ultranasjonalistene får ikke mer enn et par prosent i valg, og eksperter påpeker at Putin vil finne mange med de samme holdningene blant de russisk-støttede separatistene i Øst-Ukraina.

Blant dem var den russiske krigsherren Vladimir Zhoga, som ledet den nynazistiske Sparta-bataljonen i utbryterrepublikken Donetsk.

Søndag ble Zhoga drept i kamp mot ukrainske styrker i Volnovakha, bekreftet separatistenes leder i Donetsk, Denis Pusjilin. Få timer senere meldte Kreml at Putin hadde tildelt Zhoga ordenen Helt av Den russiske føderasjonen posthumt.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474