I dag er det 8 år siden Malaysian airways fly, MH370 forsvant på mystisk måte i nattens mulm og mørke.

Det ble igangsatt en leteaksjon i en målestokk verden aldri hadde sett før, men etter årevis med leting og milliarder brukt, så forble det hele et mysterium.

Nå har en sensasjonell ny vri skjedd på området. Flyingeniør Richard Godfrey hevder nemlig at han ved hjelp av et nytt digitalt radiobølgeprogram WSPR eller Weak Signal Propagation, har klart å lokalisere nøyaktig hvor flyet befinner seg.

Radioamatører rundt om i verden sender ut signaler for å se om de får kontakt med andre likesinnede. Får de det, så loggføres dette i en database som har vært operativ siden 2009. WSPR kan benytte dette til å finne flybaner over store havområder.

Godfrey har sammen med Dr. Robert Westphal, bevist at dette fungerer utmerket ved å spore Qantas flyvning QF64 den 26t. januar 2022 fra Johannesburg, Sør Afrika (JNB) til Sydney, Australia (SYD).

MH 370 var et fly som skulle ta av fra Kuala Lumpur på kvelden den 8. mars 2014 og skulle lande 6 timer senere i Beijing, Kina.

Men rett etter at flyet gikk fra malaysisk luftrom og inn i vietnamesisk, så forsvant flyet fra radaren. Noen hadde skrudd av ACARS (Aircraft Communications Addressing and Reporting System) i flyet med vilje.

I etterkant har det ikke vært spart på teorier om hva som kunne ha skjedd med flyet. Alt fra at det var kidnappet av aliens, blitt sugd inn i et sort hull, landet på en amerikansk flybase eller befant seg i Russland. Vrakrester fra flyet som ble funnet på Saint Denis på Reunion Island, ikke langt fra Mauritius utenfor Madagaskar, satte imidlertid en stopp for de fleste av konspirasjonsteoriene.

Flyet hadde styrtet i havet.

Spørsmålet var imidlertid hvorfor.

Under etterforskningen kom det frem at kapteinen på flyet, Zaharie Ahmad Shah, var en svært erfaren pilot som var en av de mest betrodde i Malaysian airways. Han var imidlertid politisk aktiv og støttet et opposisjonsparti hvor lederen av dette hadde blitt fengslet dagen før flyet tok av. Dette skal ha gått hardt inn på Shah, som fra før nærmest hatet den sittende regjeringen. Shah, som var muslim, hadde også problemer på det personlige plan, og hans kone ville forlate ham og ta barna med seg.

I Shahs hus ble det funnet en flysimulator hvor det hadde blitt trent flere ganger på en tur ut i det sydlige indiske hav. Dette er et av de mest øde steder på Jorden og ga ingen mening.

Men kanskje så var det en mening bak dette.

Austalias statsminister på den tiden, Tony Abbott, har nå gått ut og sagt at han fikk beskjed «fra høyeste hold i Malaysia» under en uke etter forsvinningen, at dette dreide seg om et selvmord/massemord.

Han vil ikke si hvem som fortalte ham dette, ei heller hvorfor han ikke har sagt noe om dette før. Han tror heller ikke at det dreier seg om en dekkoperasjon fra malaysisk side.

Men WSPR-sporingen som Godfrey har gjort, viser en flybane som får det til å gå kaldt nedover ryggen på en.

Der går det klart frem at flyet har blitt flydd av noen, og sågar gått inn i en «holding pattern» i 22 minutter før det satte kursen lenger sydover. Det betyr at flyet har «ventet» på noe. En «holding pattern» er når et fly må vente på en landing. I disse tilfellene gjør det en sirkelrunde i en høyde og hastighet som blir bestemt av flytårnet.

Kan dette bety at kaptein Shah har forhandlet med malaysiske myndigheter?

En annen ting som også kom frem var at selv om flyet var usynlig på sivil radar, så ble det oppdaget og sporet i over en time av det malaysiske forsvaret. Også det thailandske forsvaret sporet det. Men ingenting ble gjort.

Hvorfor ikke?

Om det hele dreier seg om en dekkoperasjon hvor bakgrunnen er politiske krav med gissler som brekkstang, eller om myndighetene i Malaysia simpelthen ikke ville ut med at en muslimsk pilot hadde drept 239 passasjerer og besetning fra 14 forskjellige land, får vi ikke vite før flyet blir funnet.

Kanskje ikke da heller.

Om det blir en ny leteaksjon ut av dette nye funnet til Godfrey er det for tidlig å si enda. Punktet han sier flyet ligger i, er en del av det feltet som det alt har blitt lett i, men som er 4 kilometer dypt og består av fjellformasjoner. Så det er vanskelig å oppdage noe der uten en eksakt posisjon.

Det kan man ha nå. Det vil derfor være opp til myndighetene om de vil prøve å lete der, eller om de har en eller annen agenda som gjør sitt til at de etterlatte og resten av verden aldri får vite hva som faktisk skjedde med det største forsvinningsmysteriet i luftfartens tid.

